Am Dienstag und Mittwochabend tritt der Taylor Swift in Zürich auf. Blick hat mit dem allerersten Fan im Letzigrund gesprochen.

1/5 Noémi aus Lausanne wird beim heutigen Taylor-Swift-Konzert in der ersten Reihe stehen.

Fynn Müller People-Redaktor

Ganz Zürich ist für zwei Tage im Swift-Fieber! Der US-Superstar tritt gleich an zwei Abenden im restlos ausverkauften Zürcher Letzigrund auf. Um einen bestmöglichen Platz zu ergattern, haben sich viele Swift-Fans bereits in den frühen Morgenstunden vor das Stadion begeben.

So auch Noémi aus Lausanne. Auf Tiktok postet sie ein Video und verkündet stolz, dass der allererste Swiftie im Letzigrund war. Seit 06.00 Uhr morgens wartete sie vor den Eingangstoren.

Alleine angereist

Wie sie Blick erzählt, ist sie ganz alleine angereist. Doch: Ein Swiftie muss sich selten alleine fühlen. In der Limmatstadt angekommen, hat sie sofort neue Bekanntschaften gemacht. «Ich habe neue Freunde aus den USA, aus Kanada und der Schweiz kennengelernt.»

Gemeinsam mit ihnen geniesst Noémi nun das Konzert aus der ersten Reihe. «Es ist bereits mein neuntes Taylor-Swift-Konzert dieses Jahr – aber zum allerersten Mal hab ichs in die vorderste Reihe direkt ans Gitter geschafft.»

Zuvor besuchte Noémi die Konzerte in Paris, in Lyon (gleich dreimal) und in Edingburgh (zweimal). Nummer neun folgt heute in Zürich. Sie könne es kaum erwarten, ein Konzert ihres grossen Idoles so hautnah miterleben zu dürfen. Um 19 Uhr gehts los – im Blick-Ticker bist du live dabei!