Schickt uns eure Fotos! Swifties, zeigt her eure Outfits für Taylor Swifts Konzerte in Zürich. Egal ob Glitzer, Pailletten oder Cowboy-Stiefel – wir wollen euch sehen!

1/5 Taylor Swift ist endlich in Zürich!

In wenigen Stunden ist es so weit: Taylor Swift steht im Zürcher Letzigrund auf der Bühne. Mit ihrer «Eras»-Tour gibt sie gleich zwei Konzerte in Zürich, am 9. und am 10. Juli.

Was dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist das passende Outfit. Glitzer, Pink, Pailletten und Cowboy-Stiefel – so lautet für viele Swifties der Dresscode. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind die Freundschaftsbändchen an den Handgelenken.

