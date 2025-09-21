Rapper Drake besucht derzeit das Oktoberfest in München. Seine Kleiderwahl ist dabei allerdings etwas fragwürdig, denn statt zu Lederhose griff der Kanadier lieber zu einem Vintage-Chanel-Outfit.

Silja Anders Redaktorin People

Das Oktoberfest in München ist eine so grosse Gaudi, dass selbst Superstar Drake (38) einem Besuch nicht widerstehen kann. Der Rapper schmiss sich dafür allerdings nicht in eine traditionelle Lederhose, sondern in einen Jeans-Overall mit grossem Chanel-Emblem auf der Brusttasche.

Bei dem Kleidungsstück handelt es sich um einen 1993 Vintage Chanel Overall aus der kreativen Feder von Karl Lagerfeld. Darunter trägt Drake ein schlichtes weisses Hemd und eine Goldkette mit einem riesigen goldenen Eulenanhänger.

Meinungen zum Outfit sind gespalten

Drake scheint auf dem Oktoberfest mit seinen Kollegen sichtlich Spass gehabt zu haben, tanzte auf der Bank und sang lauthals zu Andreas Gabaliers (40) «Hulapalu» mit – auch wenn der Text nicht so ganz stimmte. Bevor es auf die Wiesn ging, schoss Drake noch ein Foto von sich in seinem Hotelzimmer, um sein Outfit zu zeigen. Dabei zu sehen ist auch, dass er eine grosse Wasserflasche in der Hand hält. Der Kanadier hat die richtige Idee gehabt, vor dem Oktoberfest noch ausreichend Wasser zu trinken, bevor nachher eine Mass nach der anderen gekippt wird.

Wieso er sich allerdings für den fragwürdigen Overall entschied statt für eine klassische Lederhose, ist unklar. Die Fans sind sich auf Social Media ebenfalls nicht einig, was sie davon halten sollen. Während die einen auf Instagram seinen Look feiern, äussern sich auf X die User eher skeptisch und machen sich gar über den Rapper lustig.

«Das ist legendär», findet ein User auf Instagram, während ein anderer eher kritisch mit Drake ins Gericht geht und sein Outfit mit jenem von «Chucky, die Mörderpuppe» vergleicht. Drake scheint sich zumindest wohlgefühlt zu haben und eine gute Zeit auf dem Oktoberfest gehabt zu haben. Wie viele Mass er wohl am Ende geschafft hat?