Nach zwei Jahren Pause meldet sich Drake mit einem Knall zurück: Der Rapper hat in der Nacht auf Freitag gleich drei Studioalben auf einmal herausgebracht - «Iceman», «Habibti» und «Maid of Honour».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drake veröffentlicht am Freitag drei Alben mit insgesamt 43 Songs

Vorwürfe gegen Kendrick Lamar und UMG auf «Iceman» thematisiert

15. Nummer-eins-Album möglich: Rekord für Rapper in den Billboard-Charts

Überraschung für alle Drake-Fans: Der Musiker hat in der Nacht auf Freitag kurzerhand gleich drei Studioalben auf einmal veröffentlicht. «Iceman», «Habibti» und «Maid of Honour» mit insgesamt 43 Songs erschienen alle zeitgleich. Zuletzt hatte Drake (39) 2023 mit «For All the Dogs» ein Soloalbum veröffentlicht.

Dass «Iceman», seine neunte Platte, kommen würde, war seit Monaten bekannt: Drake hatte erstmals im Sommer 2025 erste Songs des Albums im Livestream «Iceman Episode 1» auf YouTube vorgestellt. Für Aufsehen sorgte Ende April eine ungewöhnliche Marketingaktion in Drakes Heimatstadt Toronto: Eine gewaltige Eisblockinstallation in der Innenstadt enthielt eine Tasche mit dem Veröffentlichungsdatum des Albums. Am Ende seines vierten «Iceman Episode»-Livestreams verkündete Drake schliesslich die Titel der beiden Überraschungsalben.

Rückkehr nach dem Beef mit Kendrick Lamar

Die Alben sind Drakes erster musikalischer Schritt nach dem aufsehenerregenden Konflikt mit Kendrick Lamar (38), dessen Diss-Track «Not Like Us» aus dem Jahr 2024 mehrere Grammy Awards gewann und Drakes öffentliches Image nachhaltig beschädigte. Auf «Iceman» geht Drake den Konflikt direkt an und greift in mehreren Zeilen Lamars öffentliche Aussendarstellung an. Zudem erhebt er den Vorwurf, das Musiklabel UMG habe durch manipulierte Streamingzahlen die Popularität von «Not Like Us» künstlich aufgeblasen.

Sollte eines der drei Alben die Spitze der «Billboard 200» erreichen, wäre das laut «Billboard» Drakes 15. Nummer-eins-Album - ein neuer Rekord unter Rappern, der die bisherige Bestmarke von Jay-Z brechen würde. Noch spektakulärer: Würden alle drei Alben gleichzeitig in den Top drei der Charts debütieren, wäre Drake der erste Künstler überhaupt, dem dieses Kunststück mit zeitgleichen Debüts gelänge.

Was steckt hinter den Titeln?

Die Albumtitel sind bewusst gewählt. «Habibti» ist ein arabischer Begriff für «meine Liebe» in der weiblichen Form, das männliche Pendant lautet «Habibi». «Maid of Honour» bezeichnet im englischsprachigen Raum die Trauzeugin oder wichtigste Brautjungfer bei einer Hochzeit. «Iceman» wiederum knüpft an einen Spitznamen an, den Drake bereits 2024 für sich reklamierte - eine Referenz auf Val Kilmers Charakter aus «Top Gun».

Auf den 43 Tracks der drei Alben sind zahlreiche musikalische Gäste vertreten, darunter Featurings mit 21 Savage, Future sowie der Newcomerin Molly Santana.