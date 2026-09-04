Dolly Buster musste die Sat.1-Show «Villa der Versuchung» vorzeitig verlassen und zehn Tage im Krankenhaus verbringen. Nun spricht die 56-Jährige erstmals über den medizinischen Notfall und sagt: «Ich hätte sterben können.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dolly Buster (56) erlitt medizinischen Notfall bei Dreharbeiten in Thailand Februar 2026

Sie hatte Kaliummangel, fühlte sich «entwässert», verbrachte zehn Tage im Spital

Puls stieg auf 190, Ärzte in Phuket retteten sie durch schnelle Behandlung

Dolly Buster (56) spricht erstmals über den medizinischen Notfall, der ihre Teilnahme an «Villa der Versuchung» abrupt beendete. In der am Montag ausgestrahlten Folge der Sat.1-Realityshow sahen die Zuschauer, wie sich der Zustand der früheren Erotikdarstellerin plötzlich so stark verschlechterte, dass die Produktion eingreifen und Buster ins Spital bringen musste.

Die zweite Staffel von «Villa der Versuchung» wurde im Februar in Thailand aufgezeichnet, womit der Vorfall mittlerweile bereits ein halbes Jahr zurückliegt. Schon im Juli hatte Sat.1 den Vorfall bestätigt. «Dolly Buster wurde während der Dreharbeiten zu ‹Villa der Versuchung› kurz medizinisch versorgt», liess der Sender damals verlauten. Zugleich hiess es, die Zuschauer müssten sich keine Sorgen machen.

Was genau passiert war, blieb damals jedoch offen. Nun schildert die 56-Jährige gegenüber der «Bild»-Zeitung selbst die dramatischen Ereignisse. «Ich hatte keine Flüssigkeit mehr im Körper und Kaliummangel. Das war wirklich sehr schlimm, ich hätte sterben können», sagt Buster. Insgesamt habe sie zehn Tage im Krankenhaus verbringen müssen. Dort sei sie auch wegen eines stark erhöhten Pulses behandelt worden. «Ich hatte einen Puls von 190», berichtet sie.

Nach dem Notfall war der Dreh für sie beendet

Buster vermutet, dass eine Infektion hinter ihren Beschwerden steckte. «Ich habe mir wohl einen Tropenkeim eingefangen», erklärt sie und beschreibt ihren damaligen Zustand mit den Worten: «Ich fühlte mich wie entwässert.» Ob sie mit ihrer Vermutung richtig lag, weiss sie nicht, da sie nie eine eindeutige Diagnose erhalten hat.

Für Buster bedeutete der Krankenhausaufenthalt zugleich das vorzeitige Ende ihrer Teilnahme an «Villa der Versuchung». Nach ihrer Behandlung kehrte sie nicht mehr ans Set zurück. Ihren Ärzten in Thailand ist sie bis heute dankbar. «Das waren tolle Ärzte!», sagt sie und lobt vor allem die schnelle Betreuung im Krankenhaus.

Schwierige Lebensphase

In der zweiten Staffel der Realityshow trat Buster gemeinsam mit weiteren Prominenten an. Mit dabei sind unter anderem Jenny Elvers (54), Thorsten Legat (57) und Annika Kärsten-Hoenig (41).

Für Buster fiel der Dreh in eine ohnehin schwierige Lebensphase. Im Juni 2025 war ihr Ehemann Josef «Dino» Baumberger im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. In den vergangenen Jahren hatte sich Buster zudem zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.