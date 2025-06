1/7 Dolly Buster trauert um ihren Ehemann Josef «Dino» Baumberger. Foto: imago images/Sven Simon

Darum gehts Dolly Buster trauert um Ehemann Josef Baumberger, der unerwartet starb

Das Paar führte eine offene Ehe und blieb zusammen

Baumberger litt an Herzproblemen, starb 2025 im Schlaf

Fynn Müller People-Redaktor

Ex-Pornodarstellerin Dolly Buster (55) weint um ihren Ehemann Josef «Dino» Baumberger (1944-2025). Der Deutsche starb in der Nacht auf Dienstag im Schlaf, wie Buster gegenüber «Bild» erzählt. Trotz bekannter Herzprobleme und Bluthochdruck kam der Tod unerwartet.

Den Montagabend verbrachten das Paar noch gemeinsam vor dem Fernseher. ‹Wir schauten Wer wird Millionär?›. Er hat wie immer mitgeraten, ganz aufmerksam», erinnert sich die Deutsche mit tchechischen Wurzeln. Auffällig sei nur das Verhalten ihrer Katze gewesen, die ungewöhnlich lange bei Baumberger blieb. Sie sass die ganze Zeit bei ihm. Als hätte sie etwas geahnt»

Ehemann ist im Schlaf gestorben

Gegen 2 Uhr morgens habe Buster ein seltsames Geräusch gehört und fand ihren Mann bewusstlos vor. «Ich konnte ihn nicht mehr wecken. «Ich versuchte noch, ihn zu reanimieren. Zuvor rief ich den Notruf.» Nur neun Minuten später traf die Ambulanz ein, doch für ihren Mann kam jede Hilfe zu spät.

Buster, die am Dienstag eigentlich nach Dubai reisen wollte, steht unter Schock. Sie erinnert sich an den Moment, als sie ihn tot auffand. «Er sah friedlich aus. Glücklich. Er war ein so guter Mensch. Ich verdanke ihm alles.». Die genaue Todesursache wird noch untersucht. Baumberger litt seit Jahren an Herzproblemen.

Paar führte offene Beziehung

Dolly Buster und der ehemalige deutsche Porno-Regisseur und Produzent waren seit 1990 zusammen, 1997 heirateten sie in Las Vegas. Ihre Beziehung beschreibt Buster als offen: «Wir führten eine offene Ehe. Jeder durfte tun, was er wollte – in Vertrauen und Freiheit.»

Das Paar erlebte Höhen und Tiefen, 2010 stand sogar eine Scheidung im Raum. Trotzdem blieben sie bis zuletzt zusammen. Buster postete auf Instagram ein Foto von sich und Baumberger mit den Worten: «Bis bald. Ich werde dich für immer lieben».