Freundschaft mit dem Ex ist für viele unvorstellbar. Der Schmerz dafür ist oft zu gross, zu viel scheint passiert. Doch gleich mehrere Hollywood-Paare zeigen, dass es dennoch geht.

Aus Liebe wird Freundschaft: Die Beziehung von Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) scheiterte nach 19 Jahren Ehe, getrennte Wege gehen die beiden aber dennoch nicht. Denn sie sind noch immer gute Freunde. Die Schauspielerin machte 2023 öffentlich, dass sie und der «Prinz von Bel-Air»-Star seit sieben Jahren getrennt sind. Zwar gab es immer wieder Gerüchte um eine Liebeskrise, doch gegen aussen traten sie stets vereint auf.

Jahrelang zeigten sie sich trotz Liebes-Aus gemeinsam auf roten Teppichen. Will ohrfeigte Chris Rock (60) bei den Oscars 2022 sogar, weil dieser sich über Jada lustig machte. Obwohl die beiden sich freundschaftlich gut verstehen, soll es nicht dabei bleiben. Beide wünschen sich wieder eine Lebenspartnerschaft, haben sich denn auch nie scheiden lassen. Will Smith und Jada Pinkett Smith sind nicht das einzige Ex-Paar, das noch immer miteinander befreundet ist.

Bruce Willis (70) und Demi Moore (62)

Einst gehörten der «Stirb langsam»-Star und die «Ghost»-Schauspielerin zu den bekanntesten Paaren Hollywoods. Doch nach 13 Jahren Ehe liessen sie sich 2000 scheiden. Geschadet hat es dem Respekt füreinander nicht, auch ihrer drei Töchtern wegen. «Demi und ich haben uns entschieden, die Kinder an die erste Stelle zu setzen, und wir haben wirklich Glück, dass wir alle zusammen Spass haben», erklärte Willis einmal. Moore unterstützt ihren Ex-Mann auch nach seiner Sprachstörungs- und Demenz-Diagnose. Beide waren auch auf der Hochzeit des jeweils anderen und haben eine Patchworkfamilie. Während des Lockdowns isolierten sie sich sogar gemeinsam.

Fünf Tipps für eine Trennung im Guten 1. Suche das persönliche Gespräch. Im Zeitalter von Social Media ist es ein Leichtes, sich übers Handy zu trennen. Doch denk daran, wie du sich dabei fühlen würdest. 2. Sei ehrlich, aber nicht gnadenlos. Sage, warum du dich trennen willst, aber hacke nicht barsch auf den Fehlern des Gegenübers herum. 3. Ziehe klare Grenzen. Wenn du deinem Partner das Gefühl gibst, dass es doch noch Hoffnung auf ein Comeback gibt, verletzt du ihn am Ende nur noch mehr. 4. Wähle einen Ort für das Gespräch aus, wo ihr euch beide wohlfühlen und in Ruhe miteinander reden könnt. 5. Gib dir und deinem Partner Zeit, um Abstand zu nehmen. Wenn ihr Freunde bleiben wollt, müssen beide erst über die Trennung hinwegkommen.

Meryl Streep (76) und Don Gummer (78)

Auch die Schauspielerin und der Bildhauer hielten ihr Ehe-Aus jahrelang unter Verschluss. 2023 bestätigten die beiden, dass sie seit über sechs Jahren getrennt sind. Böses Blut gibt es aber keines. Ihr Sprecher betonte, dass sie sich stets umeinander kümmern werden. Nach der Trennung traten die beiden auch noch gemeinsam auf dem roten Teppich der Oscars 2018 auf. Meryl Streep, die mit Gummer vier Kinder hat, wurde auch schon mal mit ihrem Ehering gesichtet, den er ihr zur Hochzeit 1978 schenkte.

Gwyneth Paltrow (52) und Chris Martin (48)

Freunde geblieben sind auch die Schauspielerin und der Coldplay-Sänger. Die beiden waren von 2003 bis 2016 verheiratet und haben zusammen zwei Kinder. Das Wohl ihres Nachwuchses haben sie immer in den Vordergrund gestellt. Ihr Verhältnis scheint nicht stark unter der Scheidung gelitten zu haben. Paltrow bezeichnete ihn mal als «süssesten Vater und Freund». So wie die Situation ist, ist sie zufrieden. In einem Interview sagte sie: «Unsere Beziehung ist so viel besser: Freunde, Co-Eltern und Familie.»

Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (69)

14 Jahre lang hielt der «Terminator»-Star seinen unehelichen Sohn Joseph Baena (27), den er mit der Haushälterin zeugte, vor seiner damaligen Ehefrau Maria Shriver geheim. Als Arnold Schwarzenegger 2011 den Seitensprung in einer Paartherapiesitzung schliesslich beichtete, war die Ehe am Ende. Zwei Monate später reichte sie die Scheidung vom Ex-Gouverneur von Kalifornien ein. Vollzogen wurde sie 2021. Trotz des Fremdgehens sind die beiden, die gemeinsam vier Kinder haben, noch heute befreundet. Sie seien stolz darauf, wie sie ihren Nachwuchs erzogen haben. «Wenn es einen Oscar dafür gibt, wie man mit einer Scheidung umgeht, dann sollten Maria und ich ihn dafür bekommen, dass wir die Kinder so wenig wie möglich beeinträchtigen», sagte Schwarzenegger einst.

Bradley Cooper (50) und Irina Shayk (39)

Komplett getrennte Wege zu gehen, ist auch für den Schauspieler und das Model unmöglich. Denn das Paar, das von 2015 bis 2019 zusammen war, hat gemeinsam eine Tochter. Für sie spannen Bradley Cooper und Irina Shayk zusammen. Immer mal wieder werden sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Es ist auch üblich, dass Ex-Paar gemeinsam Ferien macht. Offenbar ist die Vertrautheit noch immer da: Cooper machte sogar Oben-ohne-Bilder von Shayk, die sie später online teilte.

