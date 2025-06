1/6 Der Schweizer Patrick Liotard-Vogt ist frisch verliebt und wird Vater. Die Frau an seiner Seite ist Kathrine Fredriksen. Foto: zVg

Darum gehts Patrick Liotard-Vogt wird Vater mit neuer Partnerin Kathrine Fredriksen

Kathrine Fredriksen ist Tochter des reichsten Norwegers und erfolgreiche Geschäftsfrau

Fredriksens Familie besitzt ein geschätztes Vermögen von 20,5 Milliarden Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Meldung, die Blick am Mittwoch exklusiv verbreitete, überrascht doppelt. Erstens wird der Schweizer Unternehmer Patrick Liotard-Vogt (40) zum ersten Mal Vater, und zweitens mit einer neuen Partnerin an seiner Seite. Zehn Jahre lang war er mit Fashion-Influencerin Sandra Bauknecht (50) liiert – neu schlägt sein Herz für Kathrine Fredriksen (41). Die Frau, mit der der Schweizer Millionär eine Familie gründen wird, ist hierzulande eher unbekannt. In London oder noch weiter im Norden – in ihrer Heimat Norwegen – ist Kathrine Fredriksen aber eine Bekanntheit und äusserst einflussreich.

Ihre Familie

Kathrine Fredriksen kam als Tochter von Vater John Fredriksen (81) und Mutter Inger Astrup Fredriksen (1950–2006) in London zu Welt. Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cecilie, die ebenfalls in London lebt und mit ihr verschiedenen Geschäftstätigkeiten nachgeht. Kathrine Fredriksen wuchs zwar in äusserst wohlhabenden und behüteten Verhältnissen auf, ihr Leben war aber auch geprägt von Schicksalsschlägen und Trauer. Als sie 23 Jahre alt war, verlor sie ihre Mutter Inger Astrup Fredriksen an Krebs, was in der Heimat viel Anteilnahme hervorrief. Die Familie spendete daraufhin über vier Millionen Franken für die Krebsforschung.

Vater John Fredriksen hat gemäss dem norwegischen Finanzportal «Finansavisen» ein geschätztes Vermögen von 20,5 Milliarden Franken und ist damit der reichste Mensch Norwegens. Laut «Forbes» liegt er ausserdem auf Platz 119 der reichsten Menschen der Welt. Seinen Reichtum machte John Fredriksen mit Öl und Schiffen – er gilt als grösster Tankerbesitzer der Welt und ist Grossinvestor in verschiedenen Unternehmen. Fredriksen ist Selfmade-Milliardär. Der Norweger stammt aus einfachen Verhältnissen, sein Vater war Schweisser, seine Geschäfte hat er von Grund auf selber aufgebaut.

Über das Baby und die Beziehung seiner Tochter scheint sich John Fredriksen zu freuen. Der norwegischen Zeitung «Dagens Næringsliv» sagte er kurz und knapp: «Das ist eine schöne Sache!»

Ihr Business

John Fredriksen band seine Töchter Kathrine und Cecile schon früh in seine Firmen ein und schickte sie am Anfang ihrer Karriere für lange Zeit nach Singapur, wo sie das Reederei-Business von der Pike auf erlernten. Bereits seit 2008 übernimmt Kathrine Fredriksen Verantwortung in mehreren Firmen ihres Vaters und fungiert in sechs familieneigenen Unternehmen als Verwaltungsratspräsidentin. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» würdigte 2009 ihr Talent als Businessfrau und beschrieb Kathrine Fredriksen als «vielversprechendste Erbin der Welt».

Ihr Liebe zu Kunst

Kathrine Fredriksen ist stark in der Kunstszene engagiert und waltet als Sammlerin, Mäzenin und Verwalterin der Kunst ihrer verstorbenen Mutter. 2020 gingen die Schwestern Kathrine und Cecilie eine Partnerschaft mit dem Nationalmuseum in Oslo ein und stellten der Sammlung bedeutende Werke aus Familienbesitz zur Verfügung. Darunter Bilder von renommierten Künstlern wie Marlene Dumas, Agnes Martin und Yayoi Kusama. Die Kunstwerke bleiben im Besitz der Familie Fredriksen, werden aber dem Museum als Langzeitleihgabe zur Verfügung gestellt. Zum Dank wurde ein Flügel im Museum nach Kathrines Mutter Inger Astrup Fredriksen benannt. Zwillingsschwester Cecilie erklärte der norwegischen Zeitung «Nettavisen» ihre Beweggründe: «Dies ist unser mütterliches Erbe. Was wir jetzt tun, ist eine Fortsetzung guter Kindheitserinnerungen und der Wunsch, dass mehr junge Menschen erfahren können, was Kunst bedeuten kann.»

Ihr Privatleben

Vor ihrer Beziehung mit dem Schweizer Patrick Liotard-Vogt war über das Privatleben von Kathrine Fredriksen wenig bekannt. Das dürfte sich auch in Zukunft nicht ändern. Die Norwegerin gilt als eine äusserst private Person, die nur sehr selten mit der Presse spricht. Was bekannt ist: Neben der Kunst schlägt ihr Herz auch für Mode. Zeitweise arbeitet sie mit der Modedesignerin David Koma an Kollektionen. Kathrine Frederiksen wohnt eigentlich in London, weilt derzeit aber in der Schweiz, wo auch ihr Kind zur Welt kommen soll. Danach dürfte der Familienwohnsitz in Dubai und London liegen.