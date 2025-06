1/6 Am 40. Geburtstag von Patrick Liotard-Vogt feierten er und Kathrine Fredriksen ... Foto: zVg

Darum gehts Patrick Liotard-Vogt wird Vater, Partnerin ist Kathrine Fredriksen

Fredriksen ist Unternehmerin und einflussreiche Kunstsammlerin aus Norwegen

Liotard-Vogt ist 40 Jahre alt und Mehrheitsaktionär von «A Small World»

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

Lange war es ruhig um Patrick Liotard-Vogt. Man sah den 40-Jährigen kaum auf Events, er widmete sich grösstenteils seinen Geschäften und verlegte seinen Wohnsitz nach Dubai. Dabei schwelgt der Unternehmer aktuell vor allem privat im Glück! Wie Blick exklusiv weiss, wird Liotard-Vogt demnächst zum ersten Mal Vater. Mutter des Kindes ist seine Partnerin Kathrine Fredriksen (41). Zusammen formieren sich der Schweizer und die Norwegerin zum Power-Couple.

Kind kommt in der Schweiz zur Welt

Fredriksen ist ebenfalls Unternehmerin und stark im Familiengeschäft involviert, sie gilt zudem als einflussreiche Kunstsammlerin mit einer permanenten Ausstellung im The National Museum in Oslo – und ist schwerreich. Ihr Vater John Fredriksen (81) hat sein Vermögen im Öltanker- und Schifffahrtsgeschäft gemacht. Das Gesamtvermögen liegt im Milliardenbereich. Frederiksen hat eine Zwillingsschwester namens Cecilie und wurde 2009 vom «Forbes»-Magazin zu einer der vielversprechendsten Erbinnen der Welt ernannt. Ihre Familie rangiert auf Platz eins der Reichstenliste Norwegens, hier in der Schweiz gehört auch Liotard-Vogt ein Platz in der Reichstenliste.

Der Unternehmer ist in mehreren Firmen investiert und seit langem Mehrheitsaktionär der Social-Media-Plattform «A Small World», das gerne als «Facebook für Reiche» beschrieben wird. 2023 ging seine Beziehung mit Sandra Bauknecht (50) nach zehn Jahren auseinander. Die Fashion-Influencerin fokussierte sich in letzter Zeit auf ihr TV-Format «My Style Rocks», das gerade in die zweite Staffel startet.

Fredriksen und Liotard-Vogt haben sich laut Quellen vor etwas mehr als einem Jahr über Freunde in London kennengelernt, wo Fredriksen geboren wurde und aktuell auch ihren Wohnsitz hat. Das gemeinsame Kind soll nun dieser Tage in der Schweiz zur Welt kommen, der Familienwohnsitz dürfte in Dubai und London liegen.