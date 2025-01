Luxus-Influencerin Shafira Huang wurde Opfer eines Einbruchs in London. Der Dieb stahl Schmuck und Luxusgüter im Wert von über 11 Millionen Franken aus ihrer Villa in Primrose Hill. Die Familie setzt eine Belohnung von 1,8 Millionen Euro für Hinweise aus.

1/11 Shafira Huang zeigt gerne, was sie hat. Diese Kette gehört jedoch nicht mehr dazu. Foto: Instagram / Shafira Huang

Auf einen Blick Millionenschwere Influencerin Opfer eines Diebstahls in London

Täter nutzten Fenster im zweiten Stock, erbeuteten Luxusgüter und Schmuck

Familie setzt Belohnung von 1,7 Millionen Franken für Hinweise aus

Die millionenschwere Influencerin und Kunstsammlerin Shafira Huang zeigt auf Instagram gerne ihren Reichtum. Sei es in Form von Schmuck, teuren Taschen oder exklusiven Designeroutfits. Dies wurde ihr am 7. Dezember zum Verhängnis, als sie und ihr Ehemann Opfer eines Einbruches wurden, wie britische Medien berichten. Ein unbekannter Mann drang in ihre luxuriöse Villa im noblen Londoner Stadtteil Primrose Hill ein und entwendeten Schmuck und Luxusgüter im Wert von über 11 Millionen Franken, schreibt die Metropolitan Police. Das Ehepaar war zur Tatzeit nicht zu Hause.

Der Täter nutzte ein Fenster im zweiten Stock als Einstieg und bediente sich an ihrem Schmuck. Darunter befanden sich unter anderem ein Graff-Diamantring mit 10,73 Karat, zwei Diamantringe in Schmetterlingsform von De Beers, ein 3.03-Karat-Ring von Hermes. Auch Schmuckstücke von Van Cleef & Arpels, Chopard und Katherine Wang erbeutete der Dieb. An ihren Hermès-Handtaschen aus Krokodilleder im Wert von knapp 170'000 Franken bediente sich der Dieb ebenso. Zusätzlich nahm er 17'000 Franken Bargeld mit.

Belohnung in Millionenhöhe in Aussicht

Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 30-jährigen Mann mit mittlerer Statur, der während des Einbruchs ein Cap trug und sein Gesicht verdeckte. Überwachungskameras zeigen den mutmasslichen Täter, der auf etwa 1,75 Meter geschätzt wird. Gemäss der Polizei war der Dieb mit einem unbekannten Gegenstand bewaffnet.

Die Familie Huang hat eine beachtliche Belohnung von 1,7 Millionen Franken ausgesetzt. Davon sind 565'000 Franken für Hinweise vorgesehen, die zur Verhaftung des Täters führen. Zusätzlich bieten sie 10 Prozent des Wertes für die Rückgabe der gestohlenen Objekte.

Huang, die ihren luxuriösen Lifestyle regelmässig ihren 13'000 Instagram-Follower präsentierte, hat ihr Profil mittlerweile auf privat gestellt.