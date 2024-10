Schon wieder Paris! In der französischen Hauptstadt wurde in die Wohnung der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger eingebrochen. Dabei wurden ihr Schmuck und Handtaschen von mehreren zehntausend Franken entwendet.

Unbekannte haben sich Zutritt zu Krugers Wohnung in Paris verschafft. Foto: IMAGO/ABACAPRESS 1/5

Kurz zusammengefasst Diane Krugers Pariser Wohnung wurde ausgeraubt

Schmuck und Luxustaschen im Wert von 200'000 Euro gestohlen

Die Täter sind derzeit noch unbekannt

Die deutsche Schauspielerin entdeckte die aufgebrochene Wohnungstür

Ermittler des 3. Bezirks der Kriminalpolizei untersuchen den Fall Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Das muss ein Schock für die Schauspielerin Diane Kruger (48) gewesen sein: Unbekannte haben sich am Dienstag, 15. Oktober Zutritt zu ihrer Wohnung in Paris verschafft. Als sie am frühen Abend zurück in ihr Zuhause kam, hat sie laut dem Pariser Nachrichten- und TV-Kanal BFM TV die aufgebrochene Tür ihrer Wohnung im 6. Arrondissement entdeckt. Diane Kruger meldete den Vorfall sofort der Polizei.

Wie das Nachrichtenportal unter Berufung auf polizeiliche Quellen und nahe stehende Personen weiter berichtet, hätten die Täter genug Zeit für den Raub gehabt. Sie entwendeten der Hollywood-Schauspielerin Schmuck und Taschen im Wert von 200'000 Euro, was gut 190'000 Franken entspricht. Die Staatsanwaltschaft von Paris hat die Ermittler des 3. Bezirks der Kriminalpolizei (DPJ) mit der weiteren Untersuchung beauftragt.

Erfolgreiche Deutsche in Hollywood

Diane Kruger startete ihre Karriere einst als Model, zog als 16-Jährige dafür nach Paris. Der Stadt ist sie seit da an eng verbunden, spricht Französisch und war mit Berufskollege Guillaume Canet (51) sogar mit einem Franzosen verheiratet. Als Schauspielerin gelang ihr 2004 als die schöne Helena in «Troja» der Durchbruch. In ihrer Karriere hat sie in über fünfzig Filmen mitgespielt, so auch in «Inglourious Basterds» oder «Das Vermächtnis der Tempelritter».

Wer die Stichworte Paris, Raub und Schmuck hört, dem kommt wohl schnell die Erinnerung an einen weiteren Überfall auf einen weltbekannten Promi in der französischen Hauptstadt: Kim Kardashian (43) wurde im Oktober 2016 ebenfalls Opfer. Doch im Gegensatz zu Kruger war sie während der Tat in ihrem Hotelzimmer und wurde von den Tätern geknebelt und fürchtete um ihr Leben. Ihr entwendeten sie damals Schmuck im Wert von um die 10 Millionen Dollar, das sind nach dem heutigen Kurs etwa 8.6 Millionen Franken.