Beim «Vogue World»-Event in Paris haben Diane Kruger und Norman Reedus einen kuscheligen Pärchenauftritt hingelegt. Die beiden Schauspielstars sind in der Modewelt nicht fremd.

Kuscheliger Pärchenauftritt in Paris

1/11 Diane Kruger und Norman Reedus bei der «Vogue World»-Show in Paris.

In Paris lag beim dritten «Vogue World»-Event offenbar ganz viel Liebe in der Luft. Diane Kruger (47) und Norman Reedus (55) machten bei einem gemeinsamen Auftritt der Stadt der Liebe alle Ehre. Auf Bildern von der Veranstaltung ist zu sehen, wie sich die deutsche Schauspielerin geradezu an den «Walking Dead»-Star kuschelt. Ein schöner, aber seltener Pärchenauftritt der Stars, die ihr Privatleben für gewöhnlich zu grossen Teilen aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Die Welt der Mode ist Kruger und Reedus, die sich beim Dreh für den 2015 erschienen Film «Sky: Der Himmel in mir» kennengelernt haben, nicht fremd. Das gemeinsame Red-Carpet-Debüt gaben die beiden Anfang 2018 bei den Golden Globes, im September 2023 zeigten sie sich unter anderem zusammen bei der Modenschau von Saint Laurent im Rahmen der Pariser Fashion Week. Im Januar 2024 schwebten sie unabhängig voneinander über die Catwalks der französischen Hauptstadt. Er lief für Yohji Yamamoto über den Laufsteg, sie für Ami Paris.

Auch diese Stars waren vor Ort

Nach New York und London war Paris am 23. Juni der Schauplatz für die dritte Ausgabe des «Vogue World»-Fashion-Events, bei dem der Schwerpunkt auf der Place Vendôme passend zu den anstehenden Olympischen Sommerspielen auf der Verbindung von Sport und französischer Mode lag. Auch zahlreiche weitere Stars – darunter einige andere Pärchen – liessen sich wohl nicht lange bitten und folgten der Einladung des Modemagazins.

So waren etwa auch Schauspielerin Olivia Munn (43) und ihr Partner John Mulaney (41) sowie Designerin und Model Alexa Chung (40) mit «Sandman»-Star Tom Sturridge (38) zugegen. Zu weiteren Promi-Besucherinnen und -Besuchern gehörten unter anderem die Schauspielerinnen Eva Longoria (49) und Selma Blair (52), Kollege Jared Leto (52), Musikstar Pharrell Williams (51), Ex-Tennisspielerin Maria Sharapova (37) und Model Shanina Shaik (33).

US-«Vogue»-Chefin und Mode-Ikone Anna Wintour (74) liess sich das Event ebenfalls nicht entgehen. Model und Schauspielerin Cara Delevingne (31) führte durch einen Livestream.