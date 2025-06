1/5 Tallulah Willis verbrachte den Sonntag bei ihrem Vater Bruce Willis. Foto: Instagram/buuski

Darum gehts Bruce Willis' Tochter teilt neue Fotos des an Demenz erkrankten Schauspielers

Willis strahlt auf den Bildern, umarmt seine Tochter Tallulah liebevoll

Willis hat fünf Töchter aus zwei Ehen, beendete Karriere nach Diagnose

Ex-Action-Star Bruce Willis (70) hat sich seit seiner Demenzerkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis auf ein paar wenige Aufnahmen seiner Familie gab es seit Bekanntgabe seiner Krankheit fast keine Einblicke in sein Leben.

Im März 2022 gab die Familie bekannt, dass er an Aphasie leidet. Diese Form der Demenz äussert sich durch Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen. Es kann sein, dass Betroffene ihre Sprache ganz verlieren.

Seine Frau Emma Heming-Willis (47) sagte in einem Interview mit dem TV-Sender NBC, wie schlimm es für die Familie sei. «Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie.» Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, fügte die zweifache Mutter an.

Umso schöner sind die neuen Aufnahmen, die seine Tochter Tallulah Willis (31) am Sonntagabend auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte.

Zum Text «Sunday Funday» teilte sie mehrere Schnappschüsse ihres Wochenendes. Auf drei Bildern ist dabei auch ihr berühmter Vater zu sehen. Eine Aufnahme zeigt Bruce Willis, der ein kurzärmeliges grünes Hemd trägt, auf einem Stuhl sitzend. Er strahlt Tallulah an, die vor ihm auf dem Boden sitzt und seine Hand hält. Auf einem anderen Bild umarmen sich Vater und Tochter im Stehen. Auch auf diesem Foto lacht Willis. Sie sei «dankbar», liess Tallulah dazu noch wissen. Sie ist die jüngste Tochter von Willis und seiner erster Ehefrau Demi Moore (62).

Seine Frau hat gerade Geburtstag gefeiert

Es scheint dem Hollywoodstar also den Umständen entsprechend gut zu gehen. Fans hatten sich zuletzt gesorgt, da seine zweite Ehefrau Emma Heming-Willis zu ihrem 47. Geburtstag am 18. Juni Familienfotos ohne Bruce veröffentlicht hatte. Sie erwähnte ihn jedoch im Text: «In den letzten Wochen wurde ich zu meinem Geburtstag mit so viel Liebe überschüttet. Von Bruce, unseren Mädchen, meiner Mutter, meiner Familie und lieben Freunden.»

Das Paar hat 2009 geheiratet und zwei Töchter. Zuvor war Willis von 1987 bis 2000 mit Demi Moore verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Der «Stirb langsam»-Star hat seine Karriere beendet, nachdem zunächst eine Aphasie und später eine frontotemporale Demenz diagnostiziert worden waren.