Rumer Willis badet auch als Erwachsene mit ihren Schwestern

Rumer Willis ist ihrer Familie sehr verbunden – so sehr, dass sie mit ihren Schwestern Scout und Tallulah auch heute noch gemeinsame Bäder nimmt. «Die Leute denken vielleicht, dass das verrückt ist», sagt Willis in einem Podcast.

1/5 Tallulah, Rumer und Scout Willis (v.l.) bei der diesjährigen After-Oscar-Party des amerikanischen Modemagazins «Vanity Fair». Foto: ActionPress/Anthony Behar/Sipa USA

Darum gehts Rumer Willis und Schwestern baden zusammen, Tochter schläft bei ihr im Bett

Willis setzt auf familiären Zusammenhalt trotz Trennung vom Kindsvater

Die Schwestern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah Willis (31) haben sich eine Tradition aus ihrer Kindheit beibehalten. In einer Folge des Podcasts «What in the Winkler?!» offenbart die älteste Tochter von Bruce Willis (70) und Demi Moore (62), dass sie und ihre Schwestern bis heute zusammen ein Bad nehmen. «Die Leute denken vielleicht, dass das verrückt und seltsam ist, aber ich nicht», betont die 36-Jährige dabei.

Es ist ihr ebenso wichtig, dass ihre fast zweijährige Tochter weiterhin bei ihr im Bett schläft und sie hofft, dass Louetta auch in Zukunft bei ihr nächtigen wird. «Ich schlafe immer noch mit meiner Mutter im Bett», fügt Willis hinzu.

Rumer Willis ist alleinerziehende Mutter

Die Tochter der 36-Jährigen erblickte im April 2023 das Licht der Welt. Doch nur rund 14 Monate nach der Geburt trennte sich die Schauspielerin von ihrem Partner und Vater ihres Kindes Derek Richard Thomas (30). Das bestätigte sie damals in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account: «Ich bin alleinerziehende Mutter und mache Co-Parenting.» Wann und warum die Trennung stattfand, gab sie jedoch nicht preis.

Seither gilt Willis öffentlich als Single. Dennoch kann sie sich vorstellen, auch ohne Partner weitere Kinder zu bekommen. «Geschwister zu haben, ist einer der besten Teile meines Lebens», so Willis. Ihre Schwestern seien ihre «besten Freundinnen und meine Lieblingsmenschen». Das wünsche sie sich für ihre eigene Tochter auch – und sei daher «offen, für wie auch immer das in der Zukunft aussieht».

Ihre Eltern sind ihre Vorbilder

Trotz der Trennung setzt Willis weiterhin auf den familiären Zusammenhalt, den ihre berühmten Eltern, Bruce Willis und Demi Moore, ihr vorgelebt haben. «Selbst als sie sich trennten, schufen sie eine wunderbare Grundlage, auf der meine Schwestern und ich immer an erster Stelle standen», erklärte sie in der Sendung «Loose Women». Die 36-Jährige betonte, dass sie nie das Gefühl hatte, sich entscheiden zu müssen. «Sie haben sich nie gegeneinander ausgespielt. Wir waren eine Familie und sind es noch immer, egal was passiert.»

Bruce Willis und Demi Moore waren von 1987 bis 2000 verheiratet und haben drei gemeinsamen Töchter: Rumer, Scout und Tallulah Willis. Trotz ihrer Scheidung pflegen die beiden Schauspieler bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. Seit 2009 ist Willis mit seiner zweiten Ehefrau Emma Heming-Willis (46) verheiratet, mit der er zwei Töchter Mabel (12) und Evelyn (10) hat.