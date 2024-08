1/5 Rumer Willis ist wieder Single.

SpotOn Die People-Agentur

Rumer Willis (36) und Derek Richard Thomas (30) sind rund 14 Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter kein Paar mehr. Das bestätigte Willis nun auf Instagram. Im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Story wurde die älteste Tochter von Actionstar Bruce Willis (60) und Schauspielerin Demi Moore (61) gefragt, ob sie und Derek noch ein Paar seien. Darauf antwortete sie: «Nein. Ich bin alleinerziehende Mutter und mache Co-Parenting.»

Sie sei «so dankbar» für ihre Tochter Lou (voller Name Louetta Isley Thomas Willis), die am 18. April 2023 das Licht der Welt erblickte. «Sie ist das Beste in meinem Leben und ich bin für immer dankbar, dass ich in dieser Beziehung die Zeit hatte, dass sie in mein Leben kommt.»

Wann und weshalb sich Rumer Willis und Derek Richard Thomas getrennt haben, enthüllte die 36-Jährige nicht. Die beiden sollen etwa seit 2022 ein Paar gewesen sein. Am US-Vatertag im Juni 2024 schwärmte Thomas auf Instagram noch von seiner Partnerin. An Tochter Lou gerichtet schrieb er: «Danke, dass du existierst und danke an deine Mutter Rumer Willis, dass sie auf dieser Reise des Elternseins meine liebende Partnerin ist. Ich liebe euch beide.»

Rumer Willis würde auch alleine weitere Kinder haben

In ihrer Instagram-Story gab Rumer Willis zudem zu, dass sie sich noch weitere Kinder wünsche. «6 oder 7», schrieb die 36-Jährige. Sie würde diese auch alleine bekommen, weil «Geschwister zu haben einer der besten Teile meines Lebens ist».

Ihre Schwestern Scout (33), Tallulah (30), Mabel (12) und Evelyn (10) seien ihre «besten Freundinnen und meine Lieblingsmenschen». Das wünsche sie sich für ihre eigene Tochter ebenfalls und daher sei sie «offen, für wie auch immer das in der Zukunft aussieht».

Vater Bruce Willis geht es «grossartig»

Im Rahmen der Fragerunde gab Willis auch ein Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters: «Es geht ihm grossartig. Ich liebe ihn so sehr.» Die Familie von Bruce Willis hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Ein Jahr zuvor hattne sie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star an der Sprachstörung Aphasie erkrankt ist. Er zog sich infolgedessen aus der Öffentlichkeit zurück.

Werbung