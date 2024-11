Bruce Willis' Töchter teilen rührende Thanksgiving-Fotos. Fans sind erleichtert, den an Demenz erkrankten Schauspieler nach langer Zeit wieder einmal zu sehen.

1/5 Neues Familienfoto: Bruce Willis mit seinen Töchtern Scout (r.) und Tallulah. Foto: Instagram

Auf einen Blick Bruce Willis' Töchter posten seltene Bilder mit ihrem Vater

Fans sind erleichtert, neue Bilder des zurückgezogenen Actionstars zu sehen

Nach seiner Demenzdiagnose hat sich Bruce Willis aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der «Stirb langsam»-Star leidet an einer schweren Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Fotos von Willis werden seither immer seltener.

Anlässlich des Thanksgiving posten seine Töchter Scout (33) und Tallulah (30) zwei rührende Schnappschüsse mit ihrem Papi. Der Ex-Actionstar sitzt auf dem ersten Bild zwischen seinen Töchtern auf der Couch und hält lächelnd ein Namensschild mit der Aufschrift «Best Dad Ever» in der Hand. Auf dem zweiten zieht ihn Scout liebevoll an sich, was ihren demenzkranken Vater deutlich rührt. Die innigen Aufnahmen wurden mit dem schlichten Wort «Dankbar» kommentiert.

«Darauf haben wir gewartet»

Die Fans sind erleichtert, endlich wieder neue Bilder von Willis zu sehen. «Darauf haben wir so lange gewartet» schreibt eine Userin unter die Bilder. Ein anderer Nutzer befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die Willis-Töchter: «Mein Vater ist genauso alt wie eurer und er hat auch Frontotemporale Demenz. Danke, dass ihr uns einen Einblick in eure Geschichte gebt. Es hilft, sich auf dieser Reise weniger einsam zu fühlen. Ich sende deiner Familie jeden Tag Liebe und Gebete.»

Im März 2022 gab die Familie bekannt, dass er an Aphasie leidet. Diese Form der Demenz äussert sich durch Sprachstörungen, etwa beim Sprechen, Verstehen, Schreiben oder Lesen. Es kann sein, dass Betroffene ihre Sprache ganz verlieren.

Was ist Aphasie? Unter Aphasie versteht man eine erworbene Sprachstörung. Sie tritt nach einer Schädigung der sprachdominanten Hirnhälfte auf. Es gibt unterschiedliche Schweregraden der Störung und führt nicht in jedem Fall zum gänzlichen Verlust der Sprache. Betroffene haben gemäss «Aphasie Suisse» Probleme mit dem Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben. Die häufigste Ursache für eine Aphasie ist ein Schlaganfall. Sie kann aber unter anderem auch durch eine Schädelhirnverletzung nach einem Unfall, einen Hirntumor oder eine Hirnhautentzündung entstehen. Eine Erholung der Sprachstörung ist möglich, hängt jedoch von der Schwere und dem Ort der Hirnverletzung ab.

Willis selber weiss wohl nichts von seiner Krankheit

In einem Interview beim Sender NBC sagte Emma Heming-Willis 2023: «Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist auch hart für die Familie.» Es sei schwer zu sagen, ob sich Willis seines Zustands völlig bewusst sei, fügte die zweifache Mutter an.

Anfang 2023 folgte die Diagnose Frontotemporale Demenz. Die Patchwork-Familie hält in dieser schweren Zeit fest zusammen. Neben Scout und Tallulah hat Willis mit Ex-Frau Demi Moore (62) noch Tochter Rumer (36). Aus seiner Ehe mit Emma Heming-Willis (46) stammen die jüngeren Töchter Mabel (12) und Evelyn (10).