Demi Moore (61) hat bei ihrem Auftritt in der «Drew Barrymore Show» am 13. September über ihren an Demenz erkrankten Ex-Mann Bruce Willis (69) gesprochen. Zuerst schwelgten Moore und Gastgeberin Drew Barrymore (49) laut «People» in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit bei der Arbeit an «Drei Engel für Charlie – Volle Power» aus dem Jahr 2003. Die Moderatorin erinnerte Moore an Bruce Willis' kleine Rolle am Anfang des Films. «Als wir ‹Drei Engel für Charlie› drehten, kam Bruce und spielte mit, er eröffnet den Film, und wir durften mit ihm arbeiten», sagte Barrymore, und Moore gab zu: «Das hatte ich völlig vergessen.»

«Ich kenne ihn auch schon mein ganzes Leben lang … wie geht es ihm jetzt?», fragte Barrymore als Nächstes, bevor Moore, die von 1987 bis 2000 mit dem Schauspieler verheiratet war, verriet, dass er «unter den gegebenen Umständen in einer stabilen Lage» sei.

Erkrankte nehmen, wie sie «in diesem Moment» sind

Anschliessend erläuterte sie, wie sie und ihre Familie mit dem Action-Star umgehen, seit bei ihm Aphasie und später eine frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war. «Ich sage meinen Kindern, dass man sie (die Betroffenen, Anm. d. Red.) dort treffen muss, wo sie sind. Man sollte nicht daran festhalten, wer sie waren oder was man von ihnen will, sondern wer sie in diesem Moment sind. Und daraus entsteht so viel Schönheit und Freude und Liebe und Süsse.» Wenn sie in Los Angeles sei, fahre sie jede Woche hin, «ich schätze die Zeit, die wir alle miteinander verbringen, sehr».

Was ist Aphasie? Unter Aphasie versteht man eine erworbene Sprachstörung. Sie tritt nach einer Schädigung der sprachdominanten Hirnhälfte auf. Es gibt unterschiedliche Schweregraden der Störung und führt nicht in jedem Fall zum gänzlichen Verlust der Sprache. Betroffene haben gemäss «Aphasie Suisse» Probleme mit dem Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben. Die häufigste Ursache für eine Aphasie ist ein Schlaganfall. Sie kann aber unter anderem auch durch eine Schädelhirnverletzung nach einem Unfall, einen Hirntumor oder eine Hirnhautentzündung entstehen. Eine Erholung der Sprachstörung ist möglich, hängt jedoch von der Schwere und dem Ort der Hirnverletzung ab. Unter Aphasie versteht man eine erworbene Sprachstörung. Sie tritt nach einer Schädigung der sprachdominanten Hirnhälfte auf. Es gibt unterschiedliche Schweregraden der Störung und führt nicht in jedem Fall zum gänzlichen Verlust der Sprache. Betroffene haben gemäss «Aphasie Suisse» Probleme mit dem Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben. Die häufigste Ursache für eine Aphasie ist ein Schlaganfall. Sie kann aber unter anderem auch durch eine Schädelhirnverletzung nach einem Unfall, einen Hirntumor oder eine Hirnhautentzündung entstehen. Eine Erholung der Sprachstörung ist möglich, hängt jedoch von der Schwere und dem Ort der Hirnverletzung ab. Mehr

Im März 2022 teilte die Familie Willis mit, dass der Schauspieler nach seiner Aphasiediagnose von seiner jahrzehntelangen Karriere «zurücktreten» werde. Fast ein Jahr später, im Februar 2023, gab seine Frau Emma Heming-Willis (46) bekannt, dass sich sein Zustand so weit verschlechtert habe, dass eine «spezifischere Diagnose» gestellt worden sei.