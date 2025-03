Es ist ein intimer Blick in das Innerste von Familie Moore-Willis. Zum 70. Geburtstag vom «Stirb langsam»-Star veröffentlicht Ex-Frau Demi Moore bewegende Worte und persönliche Fotos.

Demi Moore zeigt intimer Einblick in Bruce Willis' 70. Geburtstagsfeier

1/5 Demi Moore gratuliert Bruce Willis mit einer intimen Bildstrecke zum Geburtstag. Foto: Instagram/demimoore

Darum gehts Bruce Willis feiert 70. Geburtstag mit seiner Familie

Ex-Frau Demi Moore teilt emotionale Glückwünsche und Familienfotos

Evelyne Rollason Redaktorin People

Es sind schlichte, aber emotionale Worte, die Demi Moore (62) am 70. Geburtstag ihres Ex-Mannes Bruce Willis an den einstigen Hollywood-Superstar richtet. «Happy Birthday, BW! We love you», schreibt sie auf Instagram und fügt ein rotes Herz bei. Sie zeigt eine Reihe intimer Schnappschüsse, die unter anderem wohl die Geburtstagsfeier von Willis im engsten Kreise seiner Familie zeigen.

Der Hollywoodstar zog sich 2022 aus der Öffentlichkeit zurück, ein Jahr später gab seine Familie bekannt, dass der «Stirb langsam»-Star an Frontotemporaler Demenz leide. Demi Moore war von 1987 bis 2000 mit Bruce Willis verheiratet – wie die Fotos zeigen, sind die beiden auch heute noch eng befreundet. Sie haben den runden Geburtstag mit den drei gemeinsamen Töchtern Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) sowie Enkelin Louetta (2) gefeiert.

Bruce Willis umringt von seinen Frauen

Umringt von den drei gemeinsamen Töchtern und Demi Moore (l.) sitzt Bruce auf der ersten Geburtstagsaufnahme auf ein Sofa gekuschelt. Die Frauen strahlen. Das zweite Bild zeigt das Ex-Paar eng umschlungen im Wohnzimmer.

Die Bildserie zeigt auch das bunte, personalisierte Geburtstagsgebäck. Dann folgen Fotos mit Enkelin Louretta und weitere Schnappschüsse mit seinen Töchtern – alle zeigen die tiefe Liebe und Verbindung der Familie. So gibt die Enkelin ihrem Opa einen Geburtstagskuss, ihre Mutter Rumer sitzt ihrem Papa auf einer anderen Aufnahme auf dem Schoss und schmiegt sich an ihn.

Liebevolle Beziehung zu seinen Töchtern

Rumer teilte auf Social Media ein Video aus früheren Zeiten, in dem ihre Eltern tanzen und schreibt dazu «An den König … ich liebe dich, Daddio. Alles Gute zum 70. Geburtstag, Papa.».

Auch die jüngeren Töchter Scout und Tallulah posteten Familienfotos und Glückwünsche für ihren Vater. «Jeden Tag danke ich den Göttern, dass 50 Prozent meiner DNA von ihm stammen. Die Musik, die ich mache, die Magie, die ich erschaffe, und der magnetische Unfug, den ich anstifte – das ist das lebendige Erbe meines Vaters.», so Scout in ihrem Post. Und auch Tallulah zeigt Familienfotos und schreibt: «Alles Gute zum 70., mein bester Freund! Du bist ein Licht, das niemals erlöschen kann! Ich liebe dich und bin so stolz, dein Baby Tallulah Belle Bruce Willis zu sein».

Auch Ehefrau Emma Heming-Willis gratuliert

Auch Bruce Willis' neue Ehefrau, Emma Heming-Willis (46), mit der er seit 2009 verheiratet ist und die zwei gemeinsamen Töchter Mabel (12) und Evelyn (10) hat, gratuliert ihrem Mann auf Instagram und richtet sich an seine Fans. «Bruce hat Geburtstag, und wenn ich eines weiss, dann, dass es keinen grösseren Fan gibt als einen Bruce-Fan gibt. Überschüttet ihn heute mit all eurer Liebe – er wird es spüren, das schwöre ich euch.»