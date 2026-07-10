Tiktok-Star Alix Earle und Formel-1-Weltmeister Lando Norris wurden zusammen in einem Londoner Club gesehen. Die Hinweise auf eine mögliche Liebesbeziehung verdichten sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktokerin Alix Earle (25) und F1-Fahrer Lando Norris (26) sorgen für Liebesgerüchte

Beide wurden nach einer Partynacht im Londoner Luxushotel The Twenty Two gesichtet

Im Juni 2026 tauchten bereits gemeinsame Fotos der beiden aus Cannes auf

Sophie Ofer Redaktorin People

Bahnt sich hier ein neues Promi-Paar an? Tiktokerin Alix Earle (25) und Formel-1-Weltmeister Lando Norris (26) heizen die Gerüchteküche jedenfalls ordentlich an.

Bei einer gemeinsamen Partynacht in London wurden die beiden erneut zusammen gesehen.

Feierten bis in die frühen Morgenstunden

Zumindest haben sie versucht, unentdeckt zu bleiben, wenn auch erfolglos – Norris hastete mit Baseballkappe im Gesicht aus dem exklusiven Hotel The Twenty Two, rannte förmlich vor den Paparazzi weg und stieg so schnell er konnte ins Auto. Wenig später kam eine wesentlich entspannter aussehende Earle, zusammen mit der Influencerin Anastasia Karanikolaou (29), aus dem Luxushotel.

Das The Twenty Two verfügt über einen privaten Club. Dass die beiden zusammen dort gewesen sein sollen, machte trotz aller Bemühungen schnell die Runde. Wie Page Six berichtet, soll es Augenzeugen geben, die beobachtet haben, wie Earle und Norris bis in die frühen Morgenstunden zusammen feierten.

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Nicht der erste Sportler

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gesehen wurden. Im Juni kursierten bereits Fotos der beiden in Cannes (F), nachdem die Influencerin bei einem Formel-1-Rennen im nahe gelegenen Monaco gesichtet worden war.

Dass Earle etwas für Sportler übrig hat, ist kein Geheimnis. Im Dezember 2025 hat sich die Influencerin nach zwei Jahren Beziehung vom NFL-Spieler Braxton Berrios (30) getrennt. Unmittelbar darauf gab es Spekulationen über eine Romanze mit dem ehemaligen NFL-Spieler Tom Brady (48).