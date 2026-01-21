Tiktok-Sensation Alix Earle steht vor ihrem nächsten grossen Meilenstein: Netflix gibt ihr ihre eigene Reality-Show. Die Serie soll Ende Jahr erscheinen und sich um ihr Leben mit ihrer Familie und ihren Freunden drehen.

Für die Gen-Z ist sie das ultimative It-Girl: Tiktok-Sensation Alix Earle (25). Mit sogenannten «Get Ready With Me»-Videos, in denen sie ihre Morgenroutine mit ihren Fans teilt, wurde Earle weltberühmt. Jetzt bekommt sie von Netflix ihre eigene Reality-Show.

Die Serie, deren Titel derzeit noch unter Verschluss gehalten wird, soll sich um Earle, ihre Familie und Freunde drehen. «Ich teile viel von meinem Leben auf Social Media, und die Leute denken, sie wüssten alles, was es über mich und meine Familie zu wissen gibt. Aber ehrlich gesagt gibt es da noch so viel mehr», verrät Earle in einem Statement, das via Netflix veröffentlicht wurde.

Tritt sie in die Fussstapfen der Kardashians?

«Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Netflix diese Serie über unsere lustige, liebevolle, manchmal chaotische moderne Familie zu produzieren, die zeigt, wie wir uns trotz aller Widrigkeiten immer füreinander einsetzen.» Die Serie soll von Fulwell Entertainment produziert werden, dem Unternehmen, das auch hinter «The Kardashians» steckt.

Earle war noch Studentin an der University of Miami, als sie ihren Durchbruch als Influencer hatte. Mittlerweile kann sie auf Tiktok und Instagram zusammen über 13 Millionen Follower verbuchen. Ihr erstes «Get Ready With Me» postete sie im Februar 2020. Seit 2023 hat sie einen erfolgreichen Podcast («Hot Mess with Alix Earle»), und 2025 war sie Kandidatin bei der US-amerikanischen Tanzshow «Dancing with the Stars».

Der nächste grosse Sprung in ihrer Karriere

Laut Netflix soll die geplante Show «einen ungefilterten Einblick in ihr Leben, wie nie zuvor» bieten. Mit «Earles Patchworkfamilie, darunter ihre Schwester und Social-Media-Kollegin Ashtin Earle (22) sowie ihre lebhafte Freundesgruppe, dokumentiert die Serie das chaotische Leben einer jungen Frau im Umbruch». Earle mache «den nächsten grossen Sprung in ihrer Karriere». «Kann sie ihr aufstrebendes Geschäftsimperium mit ihrem ungefilterten, chaotischen Leben als junge Erwachsene, in die sich Amerika verliebt hat, unter einen Hut bringen?» Die Serie, die auf ein Script verzichtet, soll später dieses Jahr erscheinen.

Die Ankündigung ist auch «Instagram-official», wie man so schön sagt. Netflix und Alix Earle posteten ein gemeinsames Video, in dem sie vor einem Netflix-Gebäude scheinbar mit ihrem Vater telefoniert und ihm versichert: «Dad, alles wird gut! Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Vertrau mir einfach.» Darunter ist zu lesen: «Von deiner For-You-Page zu deinem Fernseher: Alix Earle, ihre Familie und Freunde werden in einer Serie ohne Skript zu sehen sein.»

Earles Leben ist zweifellos kameratauglich: Über Weihnachten etwa wurde sie zusammen mit NFL-Legende Tom Brady auf der Karibikinsel Saint-Barthélemy beim Herumturteln gesehen. Vor kurzem lancierte sie ihre eigene Youtube-Serie «Get Real With Me». Es scheint, als sei Earles Karriere gerade unaufhaltsam.