Wüster Zoff bei mächtigen Ami-Influencerinnen

Alix Earle, eine der bekanntesten Tiktok-Influencerinnen für Beauty- und Lifestyle-Content, und Alex Cooper, die erfolgreiche Podcasterin hinter «Call Her Daddy», sorgen aktuell wegen eines Streits für Aufsehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alix Earle verlässt Coopers Netzwerk Unwell im Februar 2025 abrupt

Spannungen durch Einmischung von Earles Vater oder Coopers Entscheidung vermutet

Earle und Cooper liefern sich seitdem provokative Posts und Reaktionen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Eine Alex, eine Alix und ein Thron – wer regiert das Influencer-Amerika? Auf der einen Seite: Alix Earle (25), die mit entspannten «Get Ready With Me»-Videos und College-Charme Millionen von Follower gewann. Auf der anderen: Alex Cooper (31), die mit «Call Her Daddy» die Podcast-Charts stürmte, sich 2021 einen 60-Millionen-Dollar-Deal mit Spotify sicherte und schliesslich ihr eigenes Netzwerk Unwell gründete.

Cooper hat ein Gespür für Talente – und so holte sie Earle im August 2023 als eine der ersten grossen Creators an Bord. Earle lancierte dort ihren Podcast «Hot Mess». Alex Cooper schwärmte öffentlich von ihr und sie wirkten wie eine Traumkombination.

Plötzlich war es vorbei

Doch im Februar 2025 war es plötzlich vorbei. Als Earle beim Superbowl nicht in der Unwell-Lounge zu sehen war, fingen Fans an zu spekulieren, ob zwischen den beiden etwas los ist. Auf Tiktok erklärte sie, dass sie ihren Podcast «Hot Mess» erstmals pausieren muss. Earle verliess Unwell von einem Tag auf den anderen, ohne Details zu nennen.

Laut «Variety» soll Cooper sie rausgeworfen haben, andere Quellen sprechen davon, dass Earles Vater sich zu stark in ihre Geschäftsentscheidungen eingemischt habe. «Das war hinter den Kulissen ein ziemliches Chaos», liess Earle später durchblicken – mehr sagte sie nicht.

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Alex Cooper adressiert Alix Earle direkt

Seither sticheln sich beide mit subtilen Likes, Reposts und öffentlichen Aussagen an. Letzte Woche repostete Earle ein Tiktok, das Cooper mit einem Rettungswagen verglich. Die Person im Video wirft Cooper vor, gezielt auf aufstrebende Talente aufzuspringen – sobald jemand im Hype ist, sei Cooper zur Stelle, um diese unter ihre Fittiche zu nehmen.

Coopers Reaktion darauf war unmissverständlich: «Alix Earle, hey Girl, deine passiv-aggressiven Posts, deine Kommentare und deine Likes, ich muss dich auf diese ansprechen. Ich weiss, was passiert ist, und du auch – also werd konkret und rede endlich. Es gibt keinen NDA, also hält dich nichts auf!»

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Nun gibt es ein Video, wie Earle auf Alex Coopers Video reagiert. Ganz typisch für sie – und genau das macht sie bei ihren Fans so beliebt – zeigt sich Earle von Coopers Aufforderung völlig unbeeindruckt. Und lacht sogar darüber.

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Auch David Portnoy (49), Gründer des Popkulturunternehmens Barstool Sports, meldete sich zu Wort – und er kennt beide Frauen gut. Schliesslich war Cooper einst bei seiner Firma unter Vertrag, bevor sie sich selbständig machte. Portnoy sieht hinter dem Konflikt eine Mischung aus verletztem Ego und Geschäftsinteressen: Eifersucht auf der einen, ein Businesskonflikt auf der anderen Seite. Geäussert hat sich Alix Earle bisher noch nicht.