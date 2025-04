Bei «Call Her Daddy» packen alle Weltstars aus – doch wer steckt eigentlich hinter dem Erfolgspodcast? Alexandra Cooper hat für den zweiterfolgreichsten Podcast der Welt einen Millionen-Deal unterzeichnet.

Prominente Gäste wie Heidi Klum und Megan Fox plaudern offen über Sex

Wenn Alexandra «Alex» Cooper (30) ruft, kommen die Stars. Von Heidi Klum (51) bis hin zu Cole Sprouse (32) und Hailey Bieber (27): Sie alle wollen mit dem Host des Videopodcasts «Call Her Daddy» über schmutzige Angelegenheiten sprechen – Bettgeschichten, Liebesgeflüster und Gossip. Innert kürzester Zeit sind die intimen Zweiergespräche auf Platz zwei der weltweit am meisten gestreamten Podcasts geklettert. Ganz nach dem Motto: Sex sells!

So waren vor kurzem auch Ed Sheeran (34) und Chappell Roan (27) bei der Podcasterin zu Gast. Letztere hat mit ihrem Auftritt eine hitzige Debatte ausgelöst: Die Sängerin mit Schweizer Wurzeln ihre Meinung über das Kinderkriegen kundgetan. Für sie ist klar: «Ich kenne keine einzige Person in meinem Alter, die Kinder hat und glücklich ist.» Ihre Freunde mit Kindern würden «alle in der Hölle leben». Blick berichtete.

Darum sind alle Stars bei Alex Cooper in Plauderlaune

Bei Cooper spricht die Prominenz frei von der Leber weg. Das dürfte mitunter ein Grund sein, warum der Podcast bei der breiten Masse so gut ankommt. Noch viel wichtiger ist aber: Alex Cooper kennt keine Tabus. Sie stellt die Fragen, die der Generation Z auf der Seele brennen. So erreicht sie mit ihren Gästen eine tiefere Gesprächsebene und macht sie für ihre Hörerinnen und Hörer nahbar.

Das kommt auch den Promis zugute. Stars wie der britische Superstar Ed Sheeran, die ihr Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit fernhalten, bekommen die Möglichkeit, in einem Safe-Space mehr von sich preis zu geben – und das zahlt sich aus. «Ich bin war nie Fan von Ed, aber nach diesem Interview bin ich es. Er ist einfach der bescheidenste und angenehmste Mensch, sehr bodenständig, aber gleichzeitig ist er sich seines Status bewusst», kommentieren Zuschauer auf Youtube.

Millionen-Deal an Land gezogen

Ihr Erfolg lässt sich in Zahlen messen: Seit 2021 stand Alex Coopers «Call Her Daddy» bei Spotify unter Vertrag. Für die exklusive Vermarktung vom Streaming-Giganten bekam die 30-Jährige 60 Millionen US-Dollar ausbezahlt. Der Vertrag lief allerdings Ende 2024 aus. Der neue Deal, den Cooper an Land gezogen hat, toppt den alten um das Doppelte.

Seit 2025 liegen die Werbe- und Vertriebsrechte des Podcasts bei «SiriusXM», einem Konkurrenten von «Spotify». Der dreijährige Vertrag soll Alex Cooper 125 Millionen US-Dollar einspielen. Cooper freue sich auf die Zusammenarbeit und betonte, dass sie für ihre Fans, die «Daddy Gang», das Hörerlebnis noch verbessern wolle. Der Podcast wird weiterhin auf allen Streaming-Plattformen und auch mit Video abrufbar sein.

Sie alle haben bei Alex Cooper Sex-Beichten abgelegt

2018 startete Cooper ihren Erfolgspodcast als ungefilterten Sex- und Beziehungspodcast mit ihrer Freundin Sofia Franklyn (32). Zwei Jahre später gingen die beiden getrennte Wege, woraufhin Cooper den Podcast alleine weiterführte und begann, Stars aus aller Welt einzuladen, um mit ihnen über Bettgeflüster zu sprechen.

Anfang 2024 nahm Heidi Klum auf dem Stuhl vis-à-vis von Alex Cooper Platz und plauderte aus dem Nähkästchen. Dort offenbarte das Topmodel unter andrem, dass die Sexsessions mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) «endlos, wild und heiss» seien. Hollywood-Star Megan Fox (38) machte bei Alex Cooper nicht nur pikante Äusserungen über ihre Beauty-Eingriffe, sondern liess auch eine Bombe platzen: Sie verkündete die Auflösung der Verlobung mit Machine Gun Kelly (34).

Doch Cooper kann auch ernst: Im Oktober 2024 sprach sie mit Kamala Harris (60), der ehemalige Vizepräsidentin der USA, über politische Themen wie dem Abtreibungsverbot in den Vereinigten Staaten.