Tiktok-Star Alix Earle (25) sorgt bei der Halftime-Show der Super Bowl für Wirbel. Ihr Auftritt in Bad Bunnys Casita ruft Kritik hervor, weil sie keine Latina ist. Zudem soll Earle Trump unterstützt haben.

Darum gehts Bad Bunny brachte A-Listers zur Halftime-Show, inklusive Influencerin Alix Earle

Earle polarisiert, da sie keine Latina ist und Trump unterstützt haben soll

Auf Tiktok folgen Earle 8,3 Millionen, auf Instagram 5,5 Millionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Bei der Halftime-Show des Super Bowls überraschte Bad Bunny (31) nicht nur mit seinem Stargast Lady Gaga (39), sondern brachte eine ganze Horde von A-Listers mit aufs Feld. Darunter sind Namen wie Pedro Pascal (50), Jessica Alba (44) oder Cardi B (33) zu finden, die ihre lateinamerikanischen Wurzeln eint. Und dann war da noch Alix Earle (25).

Während sich hierzulande vielleicht manch einer fragt, wer denn genau Alix Earle ist, sieht das in den USA – und bei der Gen Z – ganz anders aus. Alleine auf Instagram folgen der Influencerin 5,5 Millionen Leute, auf Tiktok kommen nochmals deren 8,3 Millionen hinzu. Für ihren Auftritt in der Casita, dem kleinen auf dem Feld errichteten Häuschen, muss sie sich online nun aber trotz der grossen Fanbase einiges an Kritik gefallen lassen. Dies, da sie erstens keine Latina ist und zweitens einst Trump unterstützt hätte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf Tiktok fragen sich daher viele, wie sie genau zu diesem Auftritt kam. Gemäss der Tiktokerin Spill Sesh liege das an ihrer Verbindung zu David Grutman. Der Gastronom und Clubbesitzer, der ebenfalls in der Casita war, führt in Miami mit Bad Bunny ein gemeinsames Restaurant. Zudem ist er mit seiner Produktionsfirma an der noch in diesem Jahr erscheinenden Reality-TV-Show über Earle beteiligt. An der Show wird auch Fulwell Entertainment mitwirken, die Produktionsfirma hinter «The Kardashians».

Der «Alix-Earle-Effekt»

Alix Earle startete während ihrer Zeit an der University of Miami mit sogenannten «Get Ready With Me»-Videos. In den entsprechenden Clips richten sich die Personen her und teilen während des Schminkens und Haareflechtens ihre Gedanken mit ihrer Community. Earle hat es damit inner kürzester Zeit zu einer Millionengefolgschaft gebracht.

Die Fans lieben besonders ihre authentische, direkte und humorvolle Art und die Tatsache, dass sie auch nicht davor zurückschreckt, über unangenehme, persönliche Themen zu sprechen. Ihre Offenheit zahlt sich auch in finanzieller Hinsicht aus, so hatte sie bereits Kooperationen mit L'Oreal oder auch Amazon. Weil von ihr beworbene Produkte in Rekordgeschwindigkeit ausverkauft sind, wird dieses Phänomen gar «Alix-Earle-Effekt» genannt.

Wie es sich für einen Influencerin beinahe schon gehört, führt auch sie ihren eigenen Podcast. In der US-amerikanischen Version von «Let's Dance» erreichte sie zuletzt den zweiten Platz. Offiziell gilt Earle als Single, wurde aber bereits mehrfach an der Seite des siebenfachen Super-Bowl-Gewinners und Ex-Mannes von Gisele Bündchen (45), Tom Brady (48), gesehen. So auch beim Superbowl am vergangenen Sonntag.