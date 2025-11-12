Eklat um Realitystar Aleks Petrović: Der Deutsche bespuckt bei «Temptation Island VIP» Frauen mit Sekt – und forderte sie auf, sich Champagner auf die Brüste spritzen zu lassen. Der Sender bewirbt die umstrittenen Szenen sogar und bezieht erst spät Stellung.

Darum gehts Reality-TV-Skandal: Boxer spuckt Frauen Sekt ins Gesicht bei «Temptation Island VIP»

RTL verteidigt Sendung trotz Kritik an Petrovićs respektlosem Verhalten gegenüber Teilnehmerinnen

Wie weit darf Reality-TV gehen? Nachdem die Schweizerin Bellydah (34) mit Live-Sex Zuschauende und Experten gleichermassen verstört, liefert das Format «Temptation Island VIP» auf RTL+ direkt den nächsten Skandal. Der 34-jährige Boxer Aleks Petrović (34) spuckt mehreren Frauen während eines Bootausflugs Sekt ins Gesicht – die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Promi-Paare getrennt in Villen mit Verführern und Verführerinnen leben, um ihre Treue zu testen. In der neuesten Folge fordern Petrović und ein Mitkandidat die Frauen zunächst auf, sich Champagner auf die Brüste spritzen zu lassen. Als die Frauen das ablehnen, eskaliert die Situation.

«Das ist euer Job, ihr müsst verführen»

Petrović rechtfertigte sein Verhalten mit den Worten: «Ja, sorry, ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen?» und fügte hinzu: «Das ist euer Job, ihr müsst verführen.» Eine der Frauen konterte: «Was ist mein Job? Mir von dir ins Gesicht spucken zu lassen? Ich denke nicht!»

Die Teilnehmerinnen sind schockiert – und bezeichnen Petrovićs Aktion als «abwertend» und «niveaulos». Oder wie es eine Kandidatin zusammenfasst: «Also manchmal, da denke ich mir: Der Typ ist kaputt!»



Den Fans stösst besonders teuer auf, dass Sender RTL die Szenen auf Instagram aktiv nutzt, um dort das Format zu bewerben. Dort sind auch weitere kontroverse Äusserungen von Petrović zu sehen, in denen er sich über das Sexleben mit seiner ehemaligen Verlobten Vanessa Nwattu (25) beschwert.

RTL äussert sich

Die Dreharbeiten für die Show sind bereits abgeschlossen, und Petrović und Nwattu sind kein Paar mehr. Interessanterweise lernten sich die beiden in einer früheren Staffel von «Temptation Island VIP» kennen, als Petrović seine damalige Partnerin Christina Dimitriou (33) mit Nwattu betrog.

In den sozialen Medien häufen sich kritische Kommentare zu Petrovićs Verhalten. Auf seinem Instagram-Profil fordern Nutzer ein Statement von ihm. Ein Kommentar lautet: «Wo ist dein Statement, um dich rauszureden? Die neue Folge sagt alles über dich aus.» Ein anderer Nutzer meint: «Man denkt echt, dass man alles gesehen hat und dann kommt Folge 6.»

«Wie könnt ihr das Thema schon wieder so stehen lassen?»

Mittlerweile hat sich RTL zum veritablen Shitstorm geäussert, der über Petrović und das Format hereinprasselt. In einem Statement, das in der Instagram-Story von «Temptation Island VIP» erscheint, heisst es: «Wir verstehen, dass die Szenen in Folge sechs viele bewegen. ‹Temptation Island V.I.P.› zeigt echte Emotionen und Beziehungen in Extremsituationen.»

Und weiter: «Wie sich alles weiterentwickelt und kontextualisiert, wird bis zum Wiedersehen noch deutlich. Bitte bleibt immer respektvoll. Hass und Hetze haben hier und im realen Leben keinen Platz. Hinter jeder Geschichte stehen echte Menschen, die mitlesen und fühlen.» Die Erklärung des Senders ruft wiederum Empörung hervor: «Wie könnt ihr das Thema schon wieder einfach so stehen lassen, ohne einen einzigen Kommentar! Indem ihr ihn in andere Formate eingeladen habt, habt ihr eure Position klar gezeigt», heisst es unter anderem in den Kommentaren.