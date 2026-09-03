Im behaglichen Münchner Nobelort Grünwald könnte es ungemütlich werden. Anna-Maria Ferchichi legt sich jetzt nämlich mit Jochen Schweizer an und unterstellt sowohl ihm als auch seiner Tochter Mobbing und üble Nachrede.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Maria Ferchichi kritisiert Jochen Schweizer und Tochter wegen Schulstreit

Ferchichi-Kinder fühlen sich bedroht, Bushido begleitet sie zur Bushaltestelle

Seit März 2026 an Schule, Konflikt eskalierte durch Schweizer-Tochter und Eltern

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Den eigenen Kindern möchte man jedes Leid ersparen – das gilt auch für Promi-Eltern. Umso wütender zeigt sich Anna-Maria Ferchichi (44) derzeit in ihrer Instagram-Story. Der Grund: ein Zoff im schulischen Umfeld ihrer Sprösslinge.

Die Tochter von Unternehmer Jochen Schweizer (69) besucht seit kurzem dieselbe Schule wie die Kids von Anna-Maria und Rapper Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi (47). Doch seit der Schweizer-Spross neu an der Schule ist, sei es vorbei mit dem Frieden.

Fragwürdiges Verhalten

Laut Ferchichi falle die Schweizer-Tochter, die eine höhere Klasse besucht, immer wieder negativ auf, etwa durch «Schubsen» und «zu einer unserer anderen Töchter Sagen, sie soll hinten stehen bleiben, sie dreht gerade ein Tiktok in einer sehr frechen, dominanten und sehr unangenehmen Art.» Für Anna-Maria ist klar: So etwas macht man nicht.

Für die Ferchichi-Kids sei dies nach ihrem Wegzug aus Dubai eine völlig neue Situation. Seit einem halben Jahr besuchen sie die Schule – laut Anna-Maria Ferchichi bisher ohne jegliche Probleme. Mittlerweile hätten die Kinder jedoch so viel Angst, dass Bushido sie persönlich zur Bushaltestelle habe begleiten müssen.

«Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm»

Dort kam es schliesslich zur Konfrontation zwischen den beiden Vätern. Doch anstatt die Situation wie Erwachsene zu klären, soll der Ex-«Höhle der Löwen»-Investor überheblich reagiert haben. «Mein Mann spricht dich an. Das Erste, was du sagst: ‹Hey, ich glaube, du weisst nicht, wer ich bin.›»

Für die Schwester von Sängerin Sarah Connor (46) eine absolute Frechheit. Wer Schweizer sei, spiele überhaupt keine Rolle, wenn es um das Wohl der Kinder gehe. Auf Instagram findet sie deutliche Worte: «Und du machst halt diesen Riesenaffen.» Damit bezieht sich Ferchichi aber nicht nur darauf, wie sehr sich Jochen Schweizer angeblich aufspiele, sondern auch, dass seine Tochter anscheinend dem Beispiel des Vaters folgt. «Also der Apfel fällt einfach nicht weit vom Stamm, würde ich sagen!», schlussfolgert die achtfache Mutter.

Vorwurf der üblen Nachrede

Doch damit nicht genug. Schweizer soll zusätzlich gegenüber anderen Eltern Stimmung gegen die Familie gemacht und Bushido angeblich als «hochkriminell» bezeichnet haben.

Auch Schweizers Erziehungsstil bekommt sein Fett weg: Ferchichi erklärt, sie selbst hätte ihre Tochter in so einer Situation sofort zur Seite genommen und ihr klargemacht, dass ein solches Verhalten «gar nicht geht».

Die Familie Ferchichi sieht sich daher gezwungen, Konsequenzen zu ziehen: «Das Fazit des Ganzen ist, ich muss jetzt jeden Morgen zur Bushaltestelle laufen, ich oder mein Mann, oder am Nachmittag, um zu schauen, ob der Herr Schweizer sich auch benimmt.»

Eine Anfrage von Blick um eine Stellungnahme von Jochen Schweizer blieb bisher unbeantwortet.



