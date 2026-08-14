DE
FR
Abonnieren

Er ist siebenfacher Vater
Bushido hält Wochenbett für ein Möbelstück

Bushido sorgt im Podcast mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi für Lacher: Der Rapper dachte, ein Wochenbett sei ein speziell gebautes Bett. Seine Frau klärte ihn geduldig auf.
Publiziert: 20:09 Uhr
Kommentieren
1/5
Anna-Maria Ferchichi amüsiert sich über ihren Gatten Anis.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Anna-Maria und Bushido diskutieren im Podcast über Schwangerschaftsbegriffe und Wochenbett
  • Bushido dachte, ein Wochenbett sei ein spezielles, gebautes Möbelstück
  • Anna-Maria hatte bei fünf Schwangerschaften auf ein klassisches Wochenbett verzichtet
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) – bürgerlich Anis Ferchichi – haben acht Kinder, wobei sieben davon die leiblichen des Rappers sind. Trotz der grossen Kinderschar hat Bushido gewisse Wissenslücken, was einzelne Begriffe rund um die Schwangerschaft betrifft. Das wird in ihrem RTL-Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» deutlich, als die beiden das Thema Wochenbett besprechen.

Anna-Maria Ferchichi erklärt, dass es sich dabei um die Zeit nach der Geburt handelt, die der Erholung der frisch gebackenen Mutter und ihres Körpers dient. Der Rapper hat dennoch Fragen: «Aber Wochenbett ist dann jetzt nicht irgendwie was extra Besonderes, was man so baut, sondern man nimmt sich einfach Ruhe?» – «Man baut? Man baut das? Du dachtest ein Bett, das man jetzt baut?», fragt die achtfache Mama ganz erstaunt und erhält ein «Ja» als Antwort.

Mehr zu den Ferchichis
Bushido gibt Spital-Update
Mit Video
Tumor entfernt
Bushido gibt Spital-Update
Fremdgeh-Beichte von Anna-Maria Ferchichi
«Ich würde das verzeihen»
Fremdgeh-Beichte von Anna-Maria Ferchichi

Ferchichi erklärt erneut, was das Wochenbett ist, was in einer weiteren Frage ihres Gatten resultiert: «Ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt stell ich da was Besonderes hin – da steht jetzt dein Wochenbett oder was?». Das quittiert die kleine Schwester von Sarah Connor (44) mit einem lachenden «Nein». Bushido versucht sich zu verteidigen und meint, er sei halt noch nie schwanger gewesen, was seine Ehefrau so nicht gelten lässt: «Aber du hast es ein paar Mal erlebt.» 

Kein klassisches Wochenbett bei Anna-Maria Ferchichi

Wie aus dem Gespräch weiter hervorgeht, hat Anna-Maria Ferchichi bei ihren fünf Schwangerschaften – sie hat sowohl Zwillinge als auch Drillinge – jeweils auf das klassische Wochenbett verzichtet. Zum einen, weil sie andere Kinder hatte, auf die es zu schauen galt, zum anderen wollte sie «nicht im Bett liegen und nichts machen». 

Bushido überrascht seine Frau mit einem Porsche 911
1:12
Seit 14 Jahren verheiratet:Bushido überrascht seine Frau mit einem Porsche 911
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen