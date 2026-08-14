Bushido sorgt im Podcast mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi für Lacher: Der Rapper dachte, ein Wochenbett sei ein speziell gebautes Bett. Seine Frau klärte ihn geduldig auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Maria und Bushido diskutieren im Podcast über Schwangerschaftsbegriffe und Wochenbett

Bushido dachte, ein Wochenbett sei ein spezielles, gebautes Möbelstück

Anna-Maria hatte bei fünf Schwangerschaften auf ein klassisches Wochenbett verzichtet

Saskia Schär Redaktorin People

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) – bürgerlich Anis Ferchichi – haben acht Kinder, wobei sieben davon die leiblichen des Rappers sind. Trotz der grossen Kinderschar hat Bushido gewisse Wissenslücken, was einzelne Begriffe rund um die Schwangerschaft betrifft. Das wird in ihrem RTL-Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi» deutlich, als die beiden das Thema Wochenbett besprechen.

Anna-Maria Ferchichi erklärt, dass es sich dabei um die Zeit nach der Geburt handelt, die der Erholung der frisch gebackenen Mutter und ihres Körpers dient. Der Rapper hat dennoch Fragen: «Aber Wochenbett ist dann jetzt nicht irgendwie was extra Besonderes, was man so baut, sondern man nimmt sich einfach Ruhe?» – «Man baut? Man baut das? Du dachtest ein Bett, das man jetzt baut?», fragt die achtfache Mama ganz erstaunt und erhält ein «Ja» als Antwort.

Ferchichi erklärt erneut, was das Wochenbett ist, was in einer weiteren Frage ihres Gatten resultiert: «Ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt stell ich da was Besonderes hin – da steht jetzt dein Wochenbett oder was?». Das quittiert die kleine Schwester von Sarah Connor (44) mit einem lachenden «Nein». Bushido versucht sich zu verteidigen und meint, er sei halt noch nie schwanger gewesen, was seine Ehefrau so nicht gelten lässt: «Aber du hast es ein paar Mal erlebt.»

Kein klassisches Wochenbett bei Anna-Maria Ferchichi

Wie aus dem Gespräch weiter hervorgeht, hat Anna-Maria Ferchichi bei ihren fünf Schwangerschaften – sie hat sowohl Zwillinge als auch Drillinge – jeweils auf das klassische Wochenbett verzichtet. Zum einen, weil sie andere Kinder hatte, auf die es zu schauen galt, zum anderen wollte sie «nicht im Bett liegen und nichts machen».