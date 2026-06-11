Daniela Katzenberger gibt auf Instagram einen ganz privaten Einblick und teilt verschiedene Fotos. Darunter auch ihr «schlimmstes» Foto – ein zensiertes Nacktbild. Während sie selbst das Bild nicht leiden kann, zeigen sich die Fans begeistert von ihrer Ehrlichkeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniela Katzenberger teilt intime Bilder für die «By the way»-Challenge.

Ein Nacktfoto mit Emojis und Kritik an ihren Zehen polarisiert Fans.

Zehen-OP im Oktober angekündigt, trotz Warnungen und kritischer Kommentare.

Silja Anders Redaktorin People

Auf Social Media geht derzeit ein neuer Trend um – die «By the way»-Challenge. Hierbei zeigen Influencerinnen und Influencer, was in ihrem Alltag vielleicht nicht so gut funktioniert oder womit sie unzufrieden sind. Sie brechen so mit dem Vorurteil des perfekten Lebens, das sie gerne vor der Kamera zeigen.

Daniela Katzenberger (39) springt direkt auf diesen Zug auf und enttäuscht mit ihrer Auswahl an Bildern nicht. Vor allem ein Bild überrascht ein wenig, wenn man sich durch die Bildgalerie klickt. Plötzlich erscheint ein Nacktfoto von Daniela Katzenberger, die Brustwarzen sind mit lachenden Emojis abgedeckt, ihr Intimbereich mit einem hauchdünnen Stringtanga bedeckt.

«Das schlimmste Foto ever»

Mit unzufriedenem Blick schaut die «Katze» zur Seite und schreibt zu dem Foto: «Das schlimmste Foto ever von mir, vor meiner 2. Brust-OP (2021)». Das Bild entstand demnach als Vorbereitung für den Eingriff. Die Fans zeigen sich völlig verständnislos über Daniela Katzenbergers harsche Kritik mit sich selbst. «Bei Bild 3 finde ich persönlich höchstens die Unterhose nicht so hip», schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer meint: «Das war das ‹schlimmste› Bild von dir?! Das wäre bei mir unter die Schönsten gekommen. Ich wäre froh, wenn so mein schlimmstes Bild von mir aussehen würde. Ich finde, du siehst richtig hübsch aus auf dem Bild.» Eine dritte Userin schimpft beinahe ein bisschen mit der TV-Persönlichkeit: «Deine Figur war schon vor deiner Brust-OP megaschön! Mach dich doch nicht selbst so schlecht! Das hat dein Körper nicht verdient!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zehenverkürzung sorgt für Kritik

Zu den weiteren Fotos finden die Fans, dass Daniela Katzenberger unglaublich sympathisch sei und «herrlich ehrlich». Nur für ein Foto bekommt sie etwas Kritik – oder besser gesagt warnende Worte. Ein Foto zeigt ihren Fuss, von dem zwei Zehen zu lang für Daniela Katzenbergers Geschmack sind. «Werde im Oktober meine Zehen kürzen lassen (den 2. und 3.). Mir scheissegal, was irgendjemand dazu sagt. Bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht.» Trotzdem sagen die Nutzer in den Kommentaren zum Teil, dass eine solche Operation unnötig sei, und warnen mit ihren persönlichen Horrorgeschichten und den Folgen, mit denen sie nun zu leben haben. Dadurch wird sich Daniela Katzenberger aber wohl nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen.