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Das Netz flippt aus
TV-Star Klaas Heufer-Umlauf hat jetzt Muckis!

Ein neues Foto von Klaas Heufer-Umlauf bringt das Netz zum Beben: In einer Instagram-Story zeigt sich der Moderator ungewohnt muskulös. Das sorgt für ungläubige Reaktionen auf X. Hat der TV-Star heimlich trainiert?
Publiziert: vor 3 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Klaas Heufer-Umlauf versteckt unter seiner Kleidung riesige Muskeln.
Foto: imago/Eibner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Moderator Klaas Heufer-Umlauf (42) zeigt sich durchtrainiert in Instagram-Story
  • Fans diskutieren online: «Seine echten Muskeln? So krass!»
  • Klaas ist 42 Jahre alt und treibt regelmässig Sport
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Dieses Bild sorgt gerade für mächtig Gesprächsstoff: TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (42) präsentiert sich in einer Instagram-Story von Schauspieler Simon Gosejohann (50) so durchtrainiert wie nie zuvor. Im schwarzen, ärmellosen Shirt zeigt der beliebte Moderator definierte Muskeln, die viele so nicht von ihm kannten.

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Kein Wunder, dass die Reaktionen im Netz nicht lange auf sich warten lassen. Auf X überschlagen sich die Kommentare: «Wann ist das passiert?», schreibt ein User fassungslos. Ein anderer staunt: «Seine echten Muskeln? Ich meine, er macht ja Krafttraining, aber so krass?» Ein Dritter bringt seine Überraschung weniger diplomatisch auf den Punkt: «Meine Kinnlade ist aufm Boden.»

Tatsächlich ist bekannt, dass Klaas regelmässig Sport treibt. Dieses Foto hebt sein Fitnesslevel scheinbar auf eine neue Stufe, zumindest aus Sicht vieler Fans. Ob das Bild vielleicht durch Licht, Pose oder Timing zusätzlich verstärkt wirkt, bleibt offen.

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Im TV trägt Heufer-Umlauf meist langärmlige Pullover oder T-Shirts. Ob er jahrelang seine Muskeln versteckte, oder zuletzt stärker trainiert hat, bleibt vorerst ein Geheimnis. Der Moderator selber hat sich zu dem Bild noch nicht geäussert.

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