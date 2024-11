In seinem Podcast «Baywatch Berlin» Klaas Heufer-Umlauf spricht über «Weltwoche»-Chef Köppel

In seinem Podcast «Baywatch Berlin» zieht Moderator Klaas Heufer-Umlauf über «Weltwoche»-Chef Roger Köppel her. Der ehemalige SVP-Nationalrat verlocke die Gäste in seinem eigenen Podcast mit seiner anbiedernden Art zu kontroversen Aussagen.