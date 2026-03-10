Im Dezember sollen Bill und Tom Kaulitz zum ersten Mal «Wetten, dass ..?» moderieren. Ursprünglich hatte das ZDF aber mal ein anderes Duo im Auge: Joko und Klaas. Das verrät Joko Winterscheidt nun im Gespräch mit Influencer Knossi.

Bill und Tom Kaulitz moderieren «Wetten, dass..?» erstmals am 5. Dezember

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf waren 2011 als Moderatoren im Gespräch

ZDF lehnte sie ab: Zu jung, Ideen zu wild für das Format

Bill und Tom Kaulitz (35), die wohl berühmtesten Zwillinge Deutschlands, werden im Dezember zum ersten Mal «Wetten, dass ..?» moderieren. Thomas Gottschalk verabschiedete sich von der Sendung und das ZDF ernannte mit den Kaulitz-Zwillingen die Nachfolge des legendären Moderators.

Nun verrät aber Joko Winterscheidt (47), dass er und Kollege Klaas Heufer-Umlauf einst für diesen Job angedacht waren – und die Verhandlungen klangen wohl ziemlich ernst. Haben Bill und Tom Kaulitz dem beliebten Prosieben-Duo etwa den Job weggeschnappt?

Sie waren zu jung, ihre Ideen zu wild

Nein, ganz so ernst ist es nicht. Joko Winterscheidt hat in einem Youtube-Gespräch mit Influencer Jens «Knossi» Knossalla (39) verraten: Vor rund 15 Jahren waren er und Klaas Heufer-Umlauf (42) im Gespräch als Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) bei «Wetten, dass..?». Wie Winterscheidt im Video erzählte, sei es damals sogar zu einem «geheimen Abendessen» in Mainz gekommen. «Klaas und meine Wenigkeit – wir waren da. Das war zu unserer ZDFneo-Zeit, also so um 2011, als Gottschalk die Sendung das erste Mal abgegeben hat.» Das ist aber eben schon 15 Jahre her.

«Wir waren zu jung. Unsere Vorstellung davon, was das werden müsste, war dem ZDF, glaube ich, zu wild», erinnert sich der Moderator. Statt des frischen Duos übernahm Markus Lanz von 2012 bis 2014 die Moderation. Danach wurde das Format eingestellt. Zwischen 2021 und 2023 kehrte Gottschalk mit jährlichen Specials auf den Bildschirm zurück. Böse darüber, dass man ihn und Kollege Klaas nach 15 Jahren nicht noch einmal kontaktiere, scheint Winterscheidt aber nicht zu sein.

Am 5. Dezember dürfen sich nun also die Fans von Bill und Tom Kaulitz auf eine völlig neue Ausgabe von «Wetten, dass ..?» freuen.