Barbara Wussow verlor Ende 2025 mit Verzicht zehn Kilo. Doch bei den «Traumschiff»-Dreharbeiten kehrten die Pfunde teilweise zurück – das gute Essen war zu verlockend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barbara Wussow verlor 10 Kilo durch Verzicht, gewann einige zurück

Ihre Ernährung: Schafsmilchjoghurt, Dinkelbrötchen, abends nichts, Bewegung wichtig

Claudia Effenberg verlor 23 Kilo per Abnehmspritze, Ziel: 7–8 Kilo weniger

Saskia Schär Redaktorin People

Im Dezember erklärte Barbara Wussow (65) voller Stolz, dass sie innerhalb von nur acht Wochen ganze zehn Kilogramm verloren hatte. Dahinter steckte jedoch keine Abnehmspritze, sondern Verzicht. «Ein Glas Wasser, ein Schafsmilchjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts», meinte Wussow damals gegenüber «Bild».

Nur wenige Wochen später wurde die Schauspielerin allerdings hart auf die Probe gestellt. Ab Januar stand sie immer wieder für «Das Traumschiff» vor der Kamera, und an Verzicht war da nicht mehr zu denken. «Das Essen auf dem ‹Traumschiff› ist leider Gottes sehr gut», sagt Wussow nun gegenüber «Bunte». Die Folge: Einige der verlorenen Kilos haben sich während der Dreharbeiten, die sie in den vergangenen Monaten unter anderem nach Vietnam, Bangkok, Ägypten und Südafrika geführt haben, wieder zurückgeschlichen.

«Laufi, laufi, laufi, den ganzen Tag»

Davon lässt sich die in München geborene und in Wien wohnhafte Schauspielerin allerdings nicht beirren. Sie ist sicher, dass sich das «im Sommer wieder verflüchtigen» werde. Bei den aktuellen hohen Temperaturen dürfte sie damit recht behalten, schliesslich greifen dann viele lieber auf etwas leichtere Kost zurück. Barbara Wussow setzt aber nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf ausreichend Bewegung. In ihrem Fall sind es ausgedehnte Schwimmeinheiten und lange Spaziergänge in der Natur.

Bereits bei ihrer Abnahme Ende des vergangenen Jahres setzte sie auf Letzteres und konnte dabei auf tierische Begleitung zählen. «Ich bin mit meinem Hund raus. Laufi, laufi, laufi, den ganzen Tag».

«Sieben oder acht Kilo müssen weg»

Einen anderen Weg, den Pfunden Herr – oder in diesem Fall eher Frau – zu werden, geht Claudia Effenberg (57). Die Gattin des einstigen Fussball-Profis Stefan Effenberg (57) hat sich im März für die Abnehmspritze entschieden. Seither hat sie bereits 23 Kilogramm verloren. Am Ziel ist sie damit aber noch immer nicht, wie sie vergangene Woche auf Instagram erklärte: «Sieben oder acht Kilo müssen weg».