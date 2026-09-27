Die Ehe zwischen Cora und Ralf Schumacher ist schon lange vorbei. Während er sein Liebesglück mit Ehemann Etienne gefunden hat, wurde das Verhältnis zu seiner Ex immer schlechter. Sie spricht über Reue, er schwärmt von seinem neuen Leben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cora Schumacher bereut die Ehe mit Ralf und fühlt sich entfremdet

Ralf schwärmt von neuem Ehemann Étienne und ihrer harmonischen Beziehung

Cora wünscht sich zu ihrem 50. Geburtstag einen Neuanfang im Leben

Silja Anders Redaktorin People

Als Ralf Schumacher (50) seine Beziehung zu seinem heutigen Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne (36) öffentlich machte, brach eine regelrechte Schlammschlacht zwischen ihm und seiner Ex Cora Schumacher (49) aus. Diese behauptete, nichts von Ralf Schumachers sexueller Orientierung gewusst zu haben und von der Beziehung überrascht, ja regelrecht überrumpelt gewesen zu sein.

Anfang des Jahres schien sie dann wieder glücklich verliebt zu sein. Doch nur drei Monate später war die Beziehung zum US-Amerikaner Bo Bekendam (43) schon wieder vorbei, weshalb Cora Schumacher jetzt erstmal die Nase voll von Männern hat.

Sie wünscht sich, dass ihr Leben endlich anfängt

Im Interview mit «Bild» spricht das Model nun nicht nur über das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Sohn David, den sie gemeinsam mit Ralf Schumacher hat, sondern auch über ihren Ex selbst. Dabei findet Cora Schumacher deutliche Worte, die überraschen: «Ja. Ich bereue es, dass ich ihn geheiratet habe.» Sie habe realisiert, sich in der Ehe ein Stück weit selbst verloren zu haben. Trotzdem trägt sie nach wie vor den Namen ihres berühmten Ex-Mannes. «Als wir heirateten, wollte Ralf unbedingt, dass ich seinen Namen annehme. Nach der Scheidung verlangte er von mir, ihn abzulegen. Ich habe das aus Trotz nicht getan. Ausserdem trägt unser Sohn diesen Namen.»

Mit beiden Schumacher-Männern hat sie heute keinen Kontakt mehr. Von der Hochzeit und den Baby-News ihres Sohnes David (24) erfuhr sie aus den Medien. Dieser Schmerz scheint tief zu sitzen. Jetzt möchte sie sich erst einmal auf sich konzentrieren und wünscht sich zu ihrem 50. Geburtstag, «dass jetzt mein Leben endlich mal anfängt».

Ralf Schumacher ist überglücklich mit seinem Ehemann

Während Cora Schumacher über Herzschmerz und ihre Vergangenheit spricht, schaut ihr Ex Ralf Schumacher in die Zukunft und schwärmt von der Ehe mit Étienne Bousquet-Cassagne im Podcast «Frühstück bei Barbara» mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Der Ex-Rennfahrer erzählt, dass er selbst eher zu den frühen Vögeln am Morgen gehört, während sein Liebster gern etwas länger schläft. Irgendwann bringe er seinem Ehemann dann Kaffee ans Bett, Étienne wache langsam auf, «und dann starten wir unseren gemeinsamen Tag», so Schumacher. Die Doku, die über seine Hochzeit gedreht wurde, hatte laut Schumacher den schönen Nebeneffekt, dass sie anderen Mut gemacht hat. Das sei gar nicht das Ziel gewesen, erklärt der Bruder von Michael Schumacher (57), aber nach der Hochzeit sei ein Kellner im Hotel auf ihn zugekommen und habe sich bedankt und gestanden, dass er sich nun endlich getraut habe, seiner Familie von seiner eigenen Homosexualität zu erzählen.

0:52 Nach neun Monaten Pause: Cora Schumacher stichelt in Werbespot gegen Ex Ralf