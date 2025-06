1/6 Die K-Pop-Band Blackpink feiert dieses Jahr mit neuer Musik und einer Welttour ihr Comeback. Daneben haben die vier Mitglieder alle sehr erfolgreiche Solokarrieren. Foto: Getty Images for Coachella

Lange haben ihre Fans, auch «Blinks» genannt, diesem Moment entgegengefiebert: In einem Monat feiert Blackpink mit dem Start ihrer «Deadline»-Welttour ihr Comeback. Das erste Konzert findet am 5. Juli im Goyang-Stadion in Südkorea statt, bevor es dann nach Amerika, Europa und andere Teile Asiens geht. Die Schweiz bleibt dabei aussen vor, obwohl die Band und die Musikerinnen auch als Solo-Acts in der hiesigen Hitparade vertreten sind.

Seit ihrem zweiten Album «Born Pink» vor drei Jahren haben die vier Mitglieder Jennie Kim (29), Lisa (28), Rosé (28) und Jisoo (30) keine gemeinsame Musik mehr veröffentlicht. Bald soll es aber Nachschub geben. «Wir waren vor ein paar Tagen im Studio. Wir freuen uns alle riesig darauf, wieder zusammenzukommen und auf Tour zu gehen», sagte Lisa Anfang Mai gegenüber dem «Variety»-Magazin. Wann die neue Musik erscheint, ist noch nicht bekannt.

Das bedeutet aber nicht, dass die vier Stars in der Zwischenzeit Däumchen gedreht haben – im Gegenteil. Sie alle haben fleissig an ihren Solokarrieren gearbeitet und sogar die Schweizer Charts gestürmt.

Jennie Kim

Die Südkoreanerin begeisterte im April mit ihrem ersten Soloauftritt am kalifornischen Coachella-Festival. Einen Monat zuvor veröffentlichte sie mit «Ruby» ihr erstes Soloalbum – und landete damit auf dem neunten Platz in den Schweizer Charts.

Besonders ein Song ihres neuen Albums hat hohe Wellen geschlagen: «like JENNIE» erreichte den fünften Platz der «Billboard Global 200» und schaffte es in Südkorea an die Spitze der «Circle Digital Chart». In den sozialen Medien wird auch ihre Choreografie zum Song gefeiert – ihre Fans versuchen sogar, diese nachzutanzen.

Lisa (Lalisa Manobal)

Sie kann nicht nur Musik machen, sondern auch schauspielern – das stellte die Thailänderin dieses Jahr unter Beweis. Lisa feierte in der dritten Staffel der HBO-Serie «White Lotus» ihr Debüt als Schauspielerin.

Doch auch musikalisch läuft es rund für die Sängerin mit einem Schweizer Stiefvater. Im Februar veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum «Alter Ego» und schaffte es damit auf Platz fünf der Schweizer Charts.

Rosé (Roseanne Park)

Ihre Hitsingle «APT» zusammen mit Bruno Mars (39) ist wohl den wenigsten entgangen. In der Schweiz schaffte es der peppige Popsong auf Platz eins der Charts. Kurz darauf, im Dezember letzten Jahres, veröffentlichte Rosé mit «Rosie» ihr erstes Soloalbum. In den Schweizer Albumcharts debütierte sie damit auf dem achten Platz.

Am 8. Mai erschien ihr neustes Werk: «Messy». Die Single ist Teil des Soundtracks zum Film «F1», in dem Brad Pitt (61) als ehemaliger Rennfahrer zur Formel 1 zurückkehrt.

Jisoo (Kim Ji-soo)

Auch die Vierte in der Runde hat an eigener Musik gearbeitet. Im Februar veröffentlichte Jisoo «Amortage» – ein kleines Soloalbum mit vier Songs. Im Gegensatz zu ihren Bandkolleginnen schaffte sie es mit ihrem Album zwar nicht unter die besten zehn der Schweizer Charts, belegte aber dennoch den 86. Platz.

Die Südkoreanerin ist aber auch im Schauspielgeschäft tätig. Ebenfalls im Februar erschien die südkoreanische Serie «Newtopia» auf Amazon Prime – mit Jisoo in einer der Hauptrollen.

