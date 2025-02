Es war eine der schmutzigeren Star-Scheidungen, als sich Brad Pitt und Angelina Jolie trennten. Geblieben ist das Liebes-Tattoo aus schönen Zeiten, wie Pitt in seinem neuen Film «F1» zeigt.

Sein neuer Film «F1» mit 300 Millionen US-Dollar Budget kommt am 26. Juni

Die Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie ist endlich abgeschlossen – im Januar 2025 konnten das einstige Traumpaar Sache nach acht Jahren Kampf, Vorwürfen und Verfahren die Akte endlich schliessen. Viel Liebe ist von der Beziehung nicht geblieben, aber eine sichtbare Erinnerung unter der Haut von Brad Pitt.

In einem Trailer für seinen neuen Film «F1» zeigt Pitt seinen tätowierten Oberkörper. Dabei fallen besonders die Initialen von Ex-Frau Angelina Jolie und ihr in kambodschanischer Khmer-Sprache geschriebenes Geburtsdatum auf. Diese Tattoos erinnern an die gemeinsame Adoption ihres Sohnes Maddox aus Kambodscha.

Brad Pitt hat ausserdem ein Ötzi-Tattoo

Auf Pitts auffallend durchtrainierten Körper sind noch andere Motive wie die Gletschermumie Ötzi und das lateinische Wort «Invictus» (unbesiegbar) zu sehen. Auffällig ist der Stil der Tätowierungen, der stark an Jolies eigene Körperkunst erinnert.

Diese bleibenden Erinnerungen stehen im Kontrast zur kürzlich vollzogenen Scheidung. Ein Insider wird von «Bild» zitiert: «Es war ein langer Weg, aber Brad ist so dankbar, das neue Jahr mit einer reinen Weste und einem Neuanfang zu beginnen.»

Zurück auf der Leinwand mit 300-Millionen-Blockbuster

Trotz der endgültigen Trennung scheinen die ehemaligen Partner also noch immer verbunden zu sein – zumindest durch ihre Hautkunst. Dies zeigt, wie komplex und langwierig der Prozess einer Trennung sein kann, selbst wenn sie offiziell abgeschlossen ist.

Während die Tattoos von der Vergangenheit erzählen, blickt Pitt beruflich in die Zukunft. Sein neuer Film «F1» wird als erster offizieller Spielfilm der Formel 1 beworben. Pitt spielt darin einen ehemaligen Rennfahrer, der ein Comeback wagt. Mit einem Budget von angeblich 300 Millionen US-Dollar verspricht das Projekt, ein Blockbuster zu werden. Der Film soll am 26. Juni in die Kinos kommen soll.