Das machen die sechs Jolie-Pitt Kinder heute

1/5 Angelina Jolie mit ihren Kindern Shiloh (v. l.), Zahara, Vivienne, Maddox und Knox bei einer Filmpremiere im Oktober 2021. Foto: AFP

Auf einen Blick Angelina Jolie und Brad Pitts Kinder: Von Adoption bis Karriere

Zahara und Shiloh haben den Nachnamen Pitt abgelegt

Sechs Kinder zwischen 16 und 23 Jahren, drei adoptiert, drei leiblich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Sie sind die absoluten Superstars: Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60). Ihre Kinder haben sie zwar so gut wie möglich aus dem Rampenlicht gehalten, dennoch konnten sie die Entwicklung von kleinen Kindern zu erwachsenen Jungen und Mädchen mitverfolgen. Die Zwillinge Knox und Vivienne sind mit ihren 16 Jahren die jüngsten, Maddox mit seinen 23 Jahren der älteste. Die Jolie-Pitt-Kinder sind alle im berufsfähigen Alter. Doch was machen sie eigentlich? Blick nimmt ihren Werdegang unter die Lupe.

Maddox Chivan Jolie-Pitt (23)

Foto: IMAGO/MediaPunch

Maddox wurde 2002 von der damals noch mit Billy Bob Thornton (69) verheirateten Angelina Jolie adoptiert, was ihn zu ihrem ersten Kind macht. Brad Pitt adoptierte ihn zu einem späteren Zeitpunkt. Laut dem «People»-Magazin studierte der in Kambodscha geborene Maddox an der Yonsei Universität in Seoul (Südkorea) Biochemie. Zudem war er auch bei mehreren Filmprojekten seiner Eltern beteiligt. Sei es in Brad Pitts «World War Z» von 2013, wo der kleine Maddox einen Zombie spielte, oder bei Angelina Jolies Filmen «First They Killed My Father» und «Maria», wo er hinter den Kulissen tätig war.

Pax Thien Jolie-Pitt (20)

Pax wurde 2007 als dreijähriger von Angelina Jolie in Vietnam adoptiert. Er begeistert sich ebenso wie seine Mama für die Filmindustrie, hatte bereits 2014 mit seinen Schwestern Zahara und Vivienne einen kleinen Auftritt in Angelina Jolies «Maleficent». Auch bei ihren Filmprojekten «Without Blood» und «First They Killed My Father» arbeitete er mit. 2016 sprach er in «Kung Fu Panda 3» Yoo.

Im Sommer 2024 geriet er wegen eines schweren Velo-Unfalls in die Schlagzeilen. Er fuhr mit seinem E-Bike in ein Auto, ohne dabei einen Helm zu tragen. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gefahren. Die Narben des Unfalls waren noch Monate später zu sehen.

Zahara Marley Jolie (19)

2005 wurde die erst wenige Monate alte Zahara von Angelina Jolie aus einem Waisenhaus in Äthiopien adoptiert. Mittlerweile besucht die 19-Jährige das Spelman College in Atlanta und geniesst das Leben als Studentin, ist unter anderem der ersten schwarzen Studentenverbindung Alpha Kappa Alpha Sorority beigetreten, bei der auch Kamala Harris (60) Mitglied war. Wie in einem Tiktok-Video der Schwesternschaft zu hören war, hat sich Zahara dem Nachnamen Pitt entledigt, nennt sich nur Zahara Marley Jolie.

Shiloh Nouvel Jolie (18)

Auch Shiloh, das erste leibliche Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt, hat den Nachnamen Pitt abgelegt. Die 18-Jährige ist begeisterte Tänzerin und scheut gemäss Mama Angelina Jolie von allen sechs Kindern die Öffentlichkeit am meisten. Laut dem «People»-Magazin möchte Shiloh nach ihrem Schulabschluss nach New York ziehen und dort Tanz studieren. Dabei schwebe ihr ein bescheidenes Leben gemeinsam mit ihren Tanzkollegen vor und keine Luxusbehandlung – diese brauche und wolle sie nicht. Anstatt Designer-Kleider shoppt sie lieber in Secondhandläden und könne mit dem ganzen Materialismus ohnehin nicht viel anfangen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Knox Léon Jolie-Pitt (16)

Foto: IMAGO/Hutchins Photo

Über Knox Jolie-Pitt ist von allen sechs Kindern am wenigsten bekannt. Vergangenen Monat begleitete er seine Mutter Angelina Jolie auf dem roten Teppich, womit ihm die Schlagzeilen sicher waren. Wie seine Geschwister Pax, Zahara und Shiloh war auch Knox einer der Synchronsprecher von «Kung Fu Panda 3». Sie sprachen die Figuren Yoo (Pax), Meng Meng (Zahara), Shuai Shuai (Shiloh) und Ku Ku (Knox).

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt (16)

Vivienne kam eine Minute nach Knox auf die Welt, was sie zum jüngsten der Jolie-Pitt-Kinder macht. Sie interessiert sich für Theater und assistierte ihrer Mutter bei der Produktion des Broadway-Stücks «The Outsiders», wo sie unter dem Namen Vivienne Jolie arbeitete. Sie wird als nachdenklich und engagiert beschrieben. 2014 spielte sie in «Maleficent» an der Seite ihrer Mutter die junge Version der Aurora. Eine Rolle, die ursprünglich ihrer Schwester Shiloh angeboten wurde, die jedoch ablehnte.

Trotz kleinen Gastauftritten in Mama Angelina Jolies Film-Projekten möchte keines der sechs Kinder eine Schauspielkarriere. Vivienne, Pax und Maddox haben viel mehr die Arbeit hinter der Kamera, respektive hinter dem Bühnenvorhang, für sich entdeckt.