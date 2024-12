Im Kampf um Angelina Jolies verkauften Anteile an ihrem einst gemeinsamen französischen Weingut Chateau Mirvaval gab das Gericht in Los Angeles einem Antrag der Schauspielerin statt, der explosive Details der privaten Schlammschlacht zurück ins Rampenlicht zieht.

1/6 Angelina Jolie hat im Scheidungsstreit mit ihrem Ex-Mann … Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Gericht entscheidet: Brad Pitt muss Dokumente an Angelina Jolie übergeben

Jolie behauptet, Pitt wollte sie zum Schweigen über häusliche Gewalt zwingen

Pitt verlangt 67 Millionen Dollar Schadensersatz für Verkauf von Miraval-Anteilen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Die prozessführende Richterin Lia Martin am obersten Gericht in Los Angeles entschied, dass Brad Pitt (60) den Anwälten seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) alle Dokumente, Unterlagen sowie Kommunikationen des Ex-Paares zwischen dem 16. September 2016 – kurz vor der Trennung – bis zum 31. Dezember 2018 übergeben muss. Jolie will laut Gerichtsdokumenten damit belegen, dass Pitts «körperliche Misshandlungen» in der Ehe «schon weit vor dem Zwischenfall im Privatjet, der zur Scheidung führte», begonnen hätten.

Pitt habe verhindern wollen, dass Jolie mit ihren Vorwürfen von häuslicher Gewalt nach der Trennung an die Öffentlichkeit geht, behauptet diese. Ihr Ex-Mann habe versucht, sie zu zwingen, eine Schweigeklausel zu unterzeichnen. Diese hätte eine Strafe von 8,5 Millionen Dollar zur Folge gehabt, wenn Jolie über «die jahrelangen Misshandlungen in der Ehe» sprechen würde.

Jolie wollte nie, dass es zu Verhandlungen kommt

Angelina Jolies Anwalt Paul Murphy triumphierte in einem Pressestatement, dass die Dokumente «wichtige Beweise» enthielten, die Pitt seit Jahren versucht habe, zu verstecken. Diese würden nämlich zeigen, dass «Angelina und ihre Kinder durch seine Handlungen zu Schaden gekommen sind». Warum dieser Punkt relevant für den Streit um das Weingut sei: «Meine Mandantin wollte nie, dass es so weit kommt und hat Mr. Pitt sogar als Erstes ihre Anteile angeboten. Doch obwohl Mr. Pitt Miraval durchgehend unter seiner Kontrolle hatte, hat er immer noch mehr Forderungen an sie erhoben!» Laut Murphy wollen Angelina und die Kinder schon lange, dass die Scheidungsschlacht beendet wird: «Mr. Pitt sollte sich auf die Heilung der Familie konzentrieren, anstatt ständig Klagen einzureichen.»

Brad Pitts Anwälte hatten vergeblich argumentiert, dass die Übergabe der privaten Kommunikation eine für die Klage «irrelevante, sensationslüsterne Ermittlung ins Blaue» sei. Ihr Ex-Mann wirft Angelina Jolie vor, mit ihrem nicht abgesprochenen Verkauf der Hälfte der Anteile an Chateau Miraval an den russischen Oligarchen Yuri Shefler «einen verbindlichen mündlichen Vertrag gebrochen» zu haben. Pitt verlangt in seiner Klage aus dem Jahr 2022, dass Jolie ihren Verkauf rückgängig macht oder 67 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen muss.