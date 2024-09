Brad Pitt und Ines de Ramon haben an den Filmfestspielen in Venedig ihre Liebe öffentlich gemacht. Wer ist die Frau, die in Genf aufgewachsen ist und Brad Pitts Herz erobert hat?

1/7 Endlich! Am Sonntag hatten Brad Pitt und Ines de Ramon bei den Filmfestspielen von Venedig ihren offiziellen Pärchen-Auftritt.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Für Romantiker ging die Hoffnung auf eine perfekte Liebesgeschichte 2016 mit der Trennung von Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (47) verloren. 2019 liess sich das einstige Hollywood-Traumpaar «Brangelina» scheiden und ein Rosenkrieg entbrannte: Es stehen Vorwürfe der häuslichen Gewalt und Anschuldigungen wegen Verkäufen gemeinsamer Immobilien im Raum. Viel Drama, das den Hollywood-Star auch die Beziehung zu seinen Kindern kostete.

Vielleicht dauerte es deshalb so lang bis zum ersten offiziellen Auftritt auf dem roten Teppich mit seiner neuen Flamme. Am Sonntagabend zeigten sich Brad Pitt und Ines de Ramon (31) am Filmfestival in Venedig, wo der Schauspieler seinen Film «Wolfs» vorstellte.

Ein Paar sind die beiden allerdings schon länger: Im November 2022 wurden sie zum ersten Mal im Backstage-Bereich eines Bono-Konzerts gesichtet, wo Ines de Ramon Pitts Freunden vorgestellt wurde. Im Juli dieses Jahres wurden die Turteltauben bei einem Formel-1-Rennen in Silverstone abgelichtet. Doch: Wer ist die Frau, die Brat Pitts Herz höher schlagen lässt?

Ines de Ramon ist in Genf aufgewachsen

De Ramon wurde am 19. Dezember 1992 in New Jersey geboren. Und obwohl sie Amerikanerin ist, steckt in ihr mehr Schweiz, als man meinen würde. Da ihr Vater im Finanzwesen tätig war, zog ihre Familie in die Schweizer Gemeinde Cologny am Genfersee. Nach dem Gymnasium war auch de Ramon von der Wirtschaft angetan: Sie studierte von 2010 bis 2013 an der Universität Genf Business und Administration und soll nebenbei im Kundenservice eines Genfer Hotels gearbeitet haben. Ihre Mitschülerinnen aus der Kanti-Zeit sagen, de Ramon sei «eindeutig das beliebte Mädchen» gewesen.

Ines De Ramon hat eine Zeit lang in Genf gelebt. Heute ist sie Teilinhaberin eines beliebten Juweliergeschäfts in Los Angeles.

Später wechselte sie die Branche und liess sich zur Juwelierin ausbilden. Vier Jahre lang arbeitete sie für den Schweizer Luxusjuwelier De Grisogono in der Verkaufsabteilung in New York. Mittlerweile ist sie Co-Geschäftsführerin des Luxusschmuckgeschäfts «Anita Ko» in Los Angeles, das Stars wie Hailey Bieber (27), Kourtney Kardashian (45) und Nicola Peltz (29) zu ihrer Kundschaft zählt.

In Hollywood ist Ines de Ramon längst keine Unbekannte mehr: Bis 2022 war sie nämlich mit dem «Vampire Diaries»-Star Paul Wesley (42) verheiratet. Auf Instagram zählt die neue Freundin von Brad Pitt rund 85'000 Follower, ihren Account hält sie jedoch privat. Sie sei eigentlich eine Person, die auf ihre Privatsphäre bedacht ist und mit der ganzen Aufmerksamkeit, die sie an der Seite des Hollywood-Stars erhalte, etwas überfordert, schrieb «Entertainment Tonight» über de Ramon.

