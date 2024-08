Brangelina, Schwarzenegger und Co.

1/10 Seit acht Jahren sind Angelina Jolie und Brad Pitt, einst das Glamour-Paar Hollywoods, in einen langwierigen Scheidungsstreit verwickelt. Sie sind jedoch nicht das einzige Paar, dessen Scheidung sich über Jahre hinzieht – oder zog.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

In ihrer neuesten Salve vor Gericht wirft Angelina Jolie (49) Brad Pitt (60) vor, sie unter Druck zu setzen, eine Schweigeklausel zu unterschreiben – «damit ich über seine Misshandlungen und die folgende Verschleierung davon nicht reden darf». Damit garantiert sie, dass auch nach acht Jahren Scheidungsstreitigkeiten eine endgültige Einigung weiter verzögert wird.

Dass das Scheiden in Hollywood oft länger dauert als die in Amerika durchschnittlichen neun Monate, ist nicht nur bei Brangelina der Fall. Hier die bekanntesten Beispiele für die längsten Scheidungsverfahren von Stars:

Arnold Schwarzenegger (77) und Maria Shriver (68): 10 Jahre

Im Juli 2011 hatte Shriver nach 25 Jahren die Scheidung eingereicht, nachdem bekannt wurde, dass der Actionheld einen unehelichen Sohn mit der Haushälterin Mildred Baena (63) gezeugt hatte. Es dauerte, laut Insidern «wegen eines sehr komplizierten Falles beim Aufteilen des Eheeigentums», bis im Dezember 2021, bis die Scheidung endlich amtlich war.

Meryl Streep (75) und Don Gummer (77): bislang 7 Jahre

Die Schauspielerin und der Bildhauer heirateten 1978 und ihre Ehe galt als eine der glücklichsten in Hollywood. Doch dann schockte Streep 2023 mit der Meldung, dass sie sich bereits 2017 vom Vater ihrer vier Kinder getrennt hatte. Bis heute ist die offizielle Scheidung noch nicht besiegelt – zum Warum will sich die Schauspiel-Legende nicht äussern.

Olivier Martinez (58) und Halle Berry (57): 7 Jahre

Obwohl der französische Schauspieler und die Oscargewinnerin vor ihrer Trennung im Jahr 2015 nur zwei Jahre verheiratet waren, dauerten die Scheidungsverhandlungen bis in den August 2023. Streitpunkt war das Sorgerecht um Sohn Maceo (10) sowie Unterhaltszahlungen für das gemeinsame Kind, die Martinez von seiner Ex-Frau forderte. Am Ende einigten sie sich auf 8000 US-Dollar pro Monat für Martinez.

Téa Leoni (58) und David Duchovny (63): 6 Jahre

Das Schauspiel-Ehepaar war 17 Jahre verheiratet und hat zwei Kinder zusammen. 2008 folgte die Trennung und der «Akte X»-Star Duchovny liess sich wegen seiner Sexsucht in die Entzugsklinik einweisen. Während das Scheidungsverfahren lief, versuchten es die Ex-Eheleute noch einmal 2011 kurz miteinander – was schiefging. Wegen eines Sorgerechtsstreits um die beiden gemeinsamen Kinder wurde die Scheidung erst am 14. Juni 2014 offiziell.

Jason Momoa (45) und Lisa Bonet (56): 4 Jahre

Der «Aquaman» und die «Cosby Show»-Schönheit hatten im Januar 2022 die Welt mit der Nachricht ihrer Trennung geschockt. In den Scheidungspapieren kam dann aber heraus, dass sie bereits seit 2020 nicht mehr zusammen waren. Wegen ihres Streits um das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder und die Abfindung zog sich die endgültige Scheidung bis zum 9. Juli 2024 hin.

Richard Gere (74) und Carey Lowell (63): 3,5 Jahre

Der «American Gigolo» und seine aus der Serie «Law & Order» bekannte Ehefrau trennten sich 2013 nach 11 Jahren Ehe. Zwar konnten sich beide schnell über das geteilte Sorgerecht für Sohn Homer einigen, doch um die Gütertrennung und Abfindung entbrannte ein bitterer Streit vor Gericht, der erst im Oktober 2016 offiziell beigelegt wurde.

Josh Duhamel (51) und Fergie (49): 3 Jahre

Der Schauspieler und die Black-Eyed-Peas-Sängerin waren acht Jahre verheiratet und haben einen Sohn zusammen. Nach der Trennung 2017 dauerte es wegen eines Streits um Unterhaltszahlungen bis 2020, ehe die Scheidung offiziell besiegelt war.

Jennifer Garner (52) und Ben Affleck (51): mindestens 3,5 Jahre

Im Juni 2015 hatte das Promi-Ehepaar ihre Trennung offiziell gemacht, auch wenn diese laut Insidern bereits Monate vorher passiert war. Die Scheidung zog sich bis zum 4. Oktober 2018 hin, weil Garner vom damals gegen seine Alkoholsucht kämpfenden Affleck verlangte, dass dieser zuerst trocken ist – ehe sie einer Sorgerechtseinigung für ihre drei Kinder zustimmen würde.

Ben Stiller (58) und Christine Taylor (53): wieder zusammen nach 5 Jahren Scheidungsverfahren

Die beiden Schauspieler hatten 2000 geheiratet und am 25. Mai 2017 offiziell ihre Trennung erklärt. Beim Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren um die beiden Kinder gab es bis 2022 keine Einigung. Doch dann zog das Ex-Ehepaar plötzlich wieder zusammen und legte die Scheidung auf Eis – vorerst zumindest.