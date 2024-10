Angelina Jolie und Musiker Akala heizen die Gerüchte über ihre Romanze an, nachdem sie zwei Nächte im Londoner Corinthia Hotel verbracht haben. Beide besuchten das London Film Festival, kamen aber getrennt an.

Kurz zusammengefasst Angelina Jolie und Akala verbrachten zwei Nächte in London

Akala wurde heimlich in Jolies Suite im Corinthia Hotel gebracht

Sie nutzten separate Autos und geheime Eingänge, um ihre Beziehung zu verbergen

Akala wurde am Freitagmorgen aus dem Hotel gebracht, einige Stunden vor der Premiere

Schauspielerin Angelina Jolie (49) und der britische Rapper Akala (40) verbrachten Berichten zufolge zwei Nächte gemeinsam in London. Die Amerikanerin soll den Musiker letzte Woche heimlich in ihre Suite im Corinthia Hotel gebracht haben, berichtete die «US Sun» am Montag.

«Beide waren Mittwoch- und Donnerstagnacht zusammen im Hotel und verliessen es nicht», teilte ein Insider der US-Zeitung «Sun» mit und erklärte, dass Akala zwei Stunden nach Jolies Ankunft zu ihr aufs Zimmer stiess. Laut der Zeitung wurde Akala am Freitagmorgen, einige Stunden vor der Premiere von Jolies neuem Film «Maria» beim London Film Festival, heimlich mit einem von Jolies Autos aus dem Hotel gebracht.

So viel Geheimniskrämerei sorgt für Gerüchte

Die Quelle sagte, dass das Paar separate Autos und geheime Eingänge nutze, um seine Beziehung geheim zu halten. Beide besuchten das Filmfestival, wurden jedoch getrennt voneinander fotografiert. Nach der Premiere genossen sie ein romantisches Abendessen im exklusiven Soho House. Jolie und Akala wurden erstmals im Mai 2024 miteinander in Verbindung gebracht, als Akala am Calabash Literary Festival in Jamaika teilnahm, zusammen mit Jolie und ihren Töchtern Zahara (19) und Shiloh (18).

Der Sänger begleitete die «Mr. & Mrs. Smith»-Schauspielerin zuletzt zu einer Party in ihrem Atelier Jolie in New York City am 28. September. In derselben Woche nahm Akala auch an der Premiere von «Maria» beim New York Film Festival im Konzertsaal im Lincoln Center teil.

Ein Paar oder doch nur gute Freunde?

Während das Magazin «InTouch» berichtete, dass die beiden seit mindestens einem Jahr zusammen sind, sagte eine Quelle gegenüber «People» im August, dass sie nicht daten. Der Insider erklärte, dass die beiden Freunde «die gleiche Leidenschaft für soziale und humanitäre Anliegen teilen».

Die sechsfache Mutter war zuletzt mit ihrem Ex-Ehemann Brad Pitt (60) in einer Partnerschaft, von dem sie sich 2016 trennte. Zusammen haben sie die Kinder Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16).