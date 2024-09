1/5 Angelina Jolie und Pax Jolie-Pitt bei der Premiere von «Without Blood» in Toronto.

SpotOn Die People-Agentur

Nach seinem schweren Unfall mit einem BMX-E-Bike hat sich Pax Jolie-Pitt (20), der Sohn der Hollywoodstars Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60), erstmals wieder auf dem roten Teppich gezeigt. Beim Auftritt im Rahmen des Toronto International Film Festival (TIFF) an der Seite seiner Mutter waren auf Pax' Stirn deutlich Narben sichtbar. Angelina Jolie stellte in Toronto ihren neuen Film «Without Blood» vor, die erste Regie-Arbeit der 49-Jährigen seit «Der weite Weg der Hoffnung» aus dem Jahr 2017.

Angelina Jolies Sohn Pax wurde am 29. Juli in Los Angeles in ein Spital eingeliefert. Er soll auf einer belebten Strasse seiner Heimatstadt ohne Helm unterwegs gewesen sein. An einer roten Ampel rammte er offenbar das Heck eines Autos, und trug eine Kopfverletzung sowie Hüftschmerzen davon. Er musste mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen.

«Ich bin sehr froh, dass er gesund ist», sagte Angelina Jolie «People» zufolge gegenüber «Entertainment Tonight» im Rahmen der Premiere auf dem Filmfestival. Neben seinen Stirn-Narben war bei Pax Jolie-Pitt in Toronto auch ein Armgips unter seiner schwarzen Anzugsjacke erkennbar.

In Angelina Jolies neuem Werk «Without Blood» spielen Superstar Salma Hayek (58) und der mexikanische Darsteller Demián Bichir (61) die Hauptrollen. Erzählt wird die Geschichte eines Vaters, der seine Kleinfamilie in einer Grenzregion zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit allen Mitteln gegen bewaffnete Männer verteidigen möchte.

Hayek und Jolie standen zuletzt für den Marvel-Blockbuster «Eternals» gemeinsam als Darstellerinnen vor der Kamera. Jolie wurde von ihrer Hauptdarstellerin als «wahrscheinlich die beste Regisseurin, mit der ich je gearbeitet habe» bezeichnet.

Angelina Jolie hatte erst Ende vergangenen Monats in Venedig ihren neuen Film «Maria» vorgestellt. In dem Werk von Regisseur Pablo Larraín (48) spielt sie Opern-Legende Maria Callas (1923–1977). «Maria» soll am 6. Februar 2025 in den deutschen Kinos starten. Für «Without Blood» steht ein deutscher Starttermin gegenwärtig noch nicht fest.

Werbung