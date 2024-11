Angelina Jolie posiert mit Sohn Knox auf dem roten Teppich

1/5 Angelina Jolie und Sohn Knox posierten Arm in Arm für die Fotografen. Foto: getty/Steve Granitz/FilmMagic

Auf einen Blick Angelina Jolie erscheint mit Sohn Knox bei den Governors Awards

Knox tritt erstmals seit drei Jahren wieder ins Rampenlicht

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Angelina Jolie (49) hat ihren Sohn Knox Jolie-Pitt (16) am Sonntagabend (17. November) mit zu den Governors Awards in Los Angeles genommen. Knox, der aus der Beziehung mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) stammt, trat damit zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren wieder ins Rampenlicht.

Hollywoodstar Jolie strahlte in einem fliessenden, sonnengelben Kleid und blieb dicht neben ihrem Sohn, als die beiden Arm in Arm über den roten Teppich schritten. Knox hatte für den Abend einen klassischen schwarzen Anzug mit Krawatte gewählt und zeigte, dass er ganz schön gross geworden ist und seinem berühmten Vater ziemlich ähnlich sieht.

Letzter Auftritt liegt drei Jahre zurück

Der Teenager war bisher nur selten bei hochkarätigen Veranstaltungen zu sehen. Sein letzter Auftritt auf dem roten Teppich erfolgte im Oktober 2021, als er zusammen mit seinen Geschwistern Maddox (23), Zahara (19), Shiloh (18) und seiner Zwillingsschwester Vivienne bei der Londoner Premiere von Jolies Marvel-Film «Eternals» dabei war. Sein älterer Bruder Pax (20) fehlte bei dieser Gelegenheit.

Obwohl Knox und seine Geschwister zwei der berühmtesten Eltern Hollywoods haben, haben sie sich bisher weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen – eine Entscheidung, die Angelina Jolie respektiert hat. Im Gespräch mit «E! News» im Oktober erklärte der Maleficent-Star: «Sie sind besonders schüchterne, sehr private Menschen und wollen privat bleiben.»

Unterhaltungsindustrie zieht die Jolie-Pitt-Kinder an

Dennoch beginnen einige der Jolie-Pitt-Kinder, ihren eigenen Weg in der Unterhaltungsindustrie zu gehen. Maddox, und Pax arbeiteten kürzlich hinter den Kulissen als Regieassistenten an Jolies kommendem Biopic «Maria» unter der Regie von Pablo Larraín. Die Schauspielerin verriet im August dem «Hollywood Reporter»: «Sie haben das schon ein paar Mal gemacht und ich denke, das ist gut für sie. Pax macht normalerweise Standbilder und wird dazugeholt. Pablo war wunderbar und hat erkannt, dass er gut darin ist.»

Die 49-Jährige unterstützt die kreativen Ambitionen ihrer Kinder auch bei ihrer 16-jährigen Tochter Vivienne, die eine Leidenschaft für das Theater entdeckt hat. Vivienne war Assistentin des Produzenten für die Broadway-Adaption von «The Outsiders», einem Projekt, das Jolie produziert hat.

Der rote Teppich bei den jährlichen Governors Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war am 17. November voll mit Stars und Sternchen – darunter Tom Hanks (68), Daniel Craig (56), Jennifer Lopez, Andrew Garfield, Jennifer Lawrence (34). Die Veranstaltung gilt als erster grosser Wahlkampfstopp für die Oscar-Anwärter des Jahres. Der kürzlich verstorbene Musikproduzent Quincy Jones (1933-2024) wurde posthum mit dem Ehrenpreis geehrt.