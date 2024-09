Angelina Jolie will LA schnellstmöglich verlassen

Angelina Jolie lebt derzeit in Los Angeles, gemeinsam mit ihren Kindern. Wenn es nach ihr ginge, wäre sie schon lange nicht mehr in der Stadt der Engel – nur hat sie derzeit keine andere Wahl.

Möchte Los Angeles so schnell wie möglich Tschüss sagen: Angelina Jolie.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Sie wuchs in Los Angeles als die Tochter des Schauspielers Jon Voight (85) und des französischen Models Marcheline Bertrand (1950–2007) auf. Doch dem «Hollywood Reporter» verriet Angelina Jolie (49) jetzt, dass sie ihren Hauptwohnsitz nur noch in der kalifornischen Metropole hat, «weil ich wegen meiner Scheidung hier sein muss». Weitere Kommentare zu ihrem achtjährigen Scheidungskampf mit Brad Pitt wollte sie dagegen nicht machen.



Die Oscargewinnerin kann es kaum erwarten, der Stadt der Engel permanent den Rücken zu kehren. «Sobald meine Zwillinge 18 sind, können wir hier weg.» Gemeint sind Vivienne und Knox, ihre jüngsten Kinder mit ihrem Ex-Ehemann. Diese sind bereits 16. Dass sie ihre Heimatstadt verlassen will, begründet die Oscargewinnerin damit, dass sie ihre «grosse Familie» – zu der auch Maddox (23), Pax (20), Zahara (19) und Shiloh (18) gehören – schützen will: «Ich will ihnen Privatsphäre, Frieden und Sicherheit bieten. Dem Ort, wo wir unser Haus haben, fehlt die Menschlichkeit, die ich von anderen Orten auf der Welt her kenne!»

Grosse Reisepläne

Jolie enthüllt, dass sie bereits feste Ziele hat, sobald sie ohne Auflagen reisen darf. «Ich werde viel Zeit in Kambodscha verbringen» – das Land, wo sie ihren ältesten Sohn Maddox 2002 adoptiert hatte. Dazu will sie Familienmitglieder besuchen, «wo auch immer auf der Welt verstreut sie sein mögen».

Der sonst so kühlen Angelina Jolie kamen die Tränen, als sie nach der Premiere ihres neuen Films «Maria» beim Filmfestival in Venedig minutenlange Standing Ovations bekam. Die 49-Jährige enthüllte in ihrem Interview, dass sowohl Pax als auch Maddox diese emotionale Seite an ihr zum ersten Mal erlebt haben, als sie mit ihr am Set des Films über die Opernsängerin Maria Callas waren: «Es hat mir sehr viel bedeutet, dass sie vor Ort waren und mich so unfassbar toll unterstützt haben. Einfach nur eine Umarmung von ihnen zu bekommen. Normalerweise verstecke ich meinen Schmerz und meine Traurigkeit vor meinen Kindern.» Doch diesmal liess sie ihren Gefühlen vor ihren Söhnen freien Lauf: «Es war, glaube ich, das erste Mal, dass sie mich so weinen gesehen haben. Das hebe ich mir normalerweise für die Dusche auf!»