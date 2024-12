Das sind die Golden Globes Nominierungen 2025

Hollywood fiebert: Die Golden-Globe-Nominierungen für die Preisverleihung 2025 sind da! Die Anwärter in 27 Film- und TV-Sparten wurden verkündet. Die Preisverleihung gilt als wichtiger Indikator für die Oscar-Saison.

300 internationale Journalisten stimmmen für Gewinner ab

Die Awardsaison in Hollywood rückt näher: In Beverly Hills (USA) wurden die Nominierungen der 82. Golden Globe Awards bekannt gegeben. Die Preisverleihung würdigt 27 Film- und Fernsehkategorien und wird am 5. Januar 2025 stattfinden. Bis dahin werden 344 internationale Journalistinnen und Journalisten aus 82 Ländern über die Gewinner abstimmen.

Die Filmbranche ist nun in heller Aufregung, denn die Golden Globes gelten als Vorboten der Oscars, die am 2. März 2025 verliehen werden. «Oppenheimer», der im letzten Jahr sieben Oscars gewann, dominierte auch bei den Golden Globes mit fünf Auszeichnungen, darunter Bestes Drama und Beste Regie. So war im Vorfeld die Spekulation rund um die Golden-Globes-Nominierungen gross – Blick stellt dir die wichtigsten vor:

Bester Film (Drama)

«Der Brutalist» «A Complete Unknown» «Konklave» «Dune: Part Two» «Nickel Boys» «September 5»

Bester Film (Komödie/Musical)

«Anora» «Challengers – Rivalen» «Emilia Pérez» «A Real Pain» «The Substance» «Wicked»

Bester Film (Fremdsprache)

«All We Imagine as Light» «Emilia Pérez» «Das Mädchen mit der Nadel» «I’m Still Here» «Die Saat des heiligen Feigenbaums» «Vermiglio»

Bester Film (Animation)

«Flow» «Alles steht Kopf 2» «Memoir of a Snail» «Vaiana 2» «Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl» «Der wilde Roboter»

Bester Regisseur

Jacques Audiard, «Emilia Pérez» Sean Baker, «Anora» Edward Berger, «Konklave» Brady Corbet, «Der Brutalist» Coralie Fargeat, «The Substance» Payal Kapadia, «All We Imagine as Light»

Beste Hauptdarstellerin (Drama)

Pamela Anderson, «The Last Showgirl» Angelina Jolie, «Maria» Nicole Kidman, «Babygirl» Tilda Swinton, «The Room Next Door» Fernanda Torres, «I’m Still Here» Kate Winslet, «Lee»

Bester Hauptdarsteller (Drama)

Adrien Brody, «The Brutalist» Timothée Chalamet, «A Complete Unknown» Daniel Craig, «Queer» Colman Domingo, «Sing Sing» Ralph Fiennes, «Konklave» Sebastian Stan, «The Apprentice»

Beste Hauptdarstellerin (Musical/Komödie)

Amy Adams, «Nightbitch» Cynthia Erivo, «Wicked» Karla Sofía Gascón, «Emilia Pérez» Mikey Madison, «Anora» Demi Moore, «The Substance» Zendaya, «Challengers»

Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie)

Jessie Eisenberg, «A Real Pain» Hugh Grant, «Heretic» Gabriel LaBelle, «Saturday Night» Jesse Plemons, «Kinds of Kindness» Glen Powell, «Hitmen» Sebastian Stan, «A Different Man»

Bester Nebendarsteller (Film)

Yura Borisov, «Anora» Kieran Culkin, «A Real Pain» Edward Norton, «A Complete Unknown» Guy Pearce, «The Brutalist» Jeremy Strong, «The Apprentice» Denzel Washington, «Gladiator II»

Beste Nebendarstellerin (Film)

Selena Gomez, «Emilia Pérez» Ariana Grande, «Wicked» Felicity Jones, «The Brutalist» Margaret Qualley, «The Substance» Isabella Rossellini, «Konklave» Zoe Saldaña, «Emilia Pérez»