So viel hat ihr die Scheidung von Brad Pitt eingebracht

1/5 Seit dem 30. Dezember 2024 offiziell geschieden: Brad Pitt und Angelina Jolie. Foto: FilmMagic

Auf einen Blick Angelina Jolie und Brad Pitt sind nach acht Jahren Scheidungskrieg offiziell geschieden

Jolie verkaufte Anteile am gemeinsamen Weingut Château Miraval zum Ärger Pitts

Die Scheidung brachte Jolie rund 73 Millionen Franken ein

Fynn Müller People-Redaktor

Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) sind offiziell geschieden: Am 30. Dezember 2024 hat das einstige Hollywood-Traumpaar die letzten Papiere unterschrieben. Ganze acht Jahre hat der Scheidungskrieg zwischen Jolie und Pitt angedauert.

Wie «Daily Mail» berichtet, geht Jolie, was das Finanzielle angeht, als klare Siegerin hervor. Insgesamt soll die Scheidung der Schauspielerin rund 80 Millionen Dollar (73 Millionen Franken) eingebracht haben.

Jolie verkauft Weingut

Ein Grossteil dieses Geldes stammt aus dem französischen Weingut Château Miraval. Jolie verkaufte 2021 die Hälfte ihrer Rechte an Tenute del Mondo, die Weinabteilung der Stoli Group – ganz zum Ärger ihres Ex-Mannes.

«Brad und Angelina haben Miraval damals mit der Absicht gekauft, es zu 100 Prozent in der Familie zu behalten», sagt eine Quelle aus Pitts Umfeld gegenüber «Daily Mail». «Sie wollten es an ihre Kinder weitergeben, damit diese eines Tages das Geschäft weiterführen könnten und es ihnen allen eine lukrative Zukunft bieten würde.»

Gemälde bringt ihr Millionen

2021 hat Jolie ausserdem ein Gemälde des Malers Winston Churchill, das ihr Pitt einst schenkte, für 11,5 Millionen Dollar (10,5 Millionen Franken) weiterverkauft. Das Bild mit dem Namen «Tower of the Koutoubia Mosque» wurde während des Zweiten Weltkrieges gemalt.

Hinzu kommen acht Millionen Dollar (7,3 Millionen Franken), die Pitt Jolie 2018 für den Kauf einer Villa in Los Angeles geliehen hatte. Diese Summe muss sie ihm allerdings zurückzahlen. Laut der britischen Zeitung wolle Jolie den Millionenkredit bis zum 31. Januar begleichen.

Hat Jolie die Scheidung extra herausgezögert?

Eine Bekannte von Jolie behauptet gegenüber «Daily Mail», dass sie «niemals böswillig über Pitt gesprochen hat, weder öffentlich noch privat.» Aus dem Pitt-Lager hingegen war in den letzten Jahren immer wieder zu hören, dass es angeblich von Anfang an Jolies Strategie gewesen sei, die Scheidung so lange hinauszuzögern, bis alle Kinder erwachsen sind.

Das trifft auf die vier ältesten Kinder – Maddox (23), Pax (21), Zahara (19) und Shiloh (18) – inzwischen zu. Die beiden jüngsten, die Zwillinge Vivienne und Knox, werden im nächsten Jahr 18.