Auf einen Blick Jude Law betrog seine Frau mit Sienna Miller

Die Liebe von Rachel Weisz und Daniel Craig begann mit einem Fremdgeh-Skandal

Schwarzenegger zeugte mit seiner Affäre einen Sohn

Fynn Müller People-Redaktor

Angelina Jolie und Brad Pitt

Es ist der wohl bekannteste Betrug Hollywoods: Als Brad Pitt (60) 2005 ans Set von «Mr. & Mrs. Smith» geht, lernt er Angelina Jolie (49) kennen. Der Clou: Zu diesem Zeitpunkt war er mit Jennifer Aniston (55) verheiratet. Noch im selben Jahr geben die beiden ihre Trennung bekannt. Zufall? Nein. Nur zwei Monate später werden Pitt und Jolie in den gemeinsamen Ferien gesichtet. Wie Anistons Freundin Courtney Cox der Zeitschrift «Vanity Fair» erzählt, habe Pitt seiner damaligen Frau die Gefühle zu Jolie gestanden. «Zumindest war er ehrlich. Es war eine Anziehungskraft, gegen die er eine Zeit lang gekämpft hat», erzählt sie. Aus Brad und Angelina wird «Brangelina» – das Hollywood-Traumpaar schlechthin. Zehn Jahre sind die beiden ein Paar, haben gemeinsam sechs Kinder, drei davon adoptiert. 2016 folgte die Trennung – inklusive Rosenkrieg.

Kristen Stewart und Rupert Sanders

2012 sorgte Kristen Stewart (34) für Aufsehen, als sie bei den Dreharbeiten von «Snow White and the Huntsmen» auf frischer Tat dabei ertappt wurde, wie sie mit Regisseur Rupert Sanders (53) knutscht. Dabei ist Stewart zu diesem Zeitpunkt mit «Twighlight»-Co-Star Robert Pattinson (38) zusammen. Auch Sanders ist eigentlich in festen Händen – zu Hause sitzt Ehefrau Liberty Ross (46). Für ihn hat das Fremdknutschen Folgen: Ross reicht nach über zehn Jahren Ehe und zwei Kindern die Scheidung ein. Auch die Beziehung von Stewart und Pattinson geht durch die Aktion in die Brüche. Ein Paar wurde aus Stewart und ihrem Flirt Sanders nie.

Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver

Auch die Ehe von Arnold Schwarzenegger (77) ging wegen Fremdgehens in die Brüche. 25 Jahre lang war er mit Maria Shriver (69) verheiratet, ehe er sie mit der Haushälterin betrogen hat. Doch nicht nur das: Die Dame, mit der Schwarzenegger seine Maria hinterging, wurde auch noch schwanger – vom «Terminator» höchstpersönlich. Aufgrund dieser Tatsache liess sich Shriver umgehend scheiden. «Ich glaube, es ist die dümmste Sache, die ich je in der Beziehung gemacht habe», erzählt Schwarzenegger in einem Interview.

Claire Danes und Billy Crudup

Billy Crudup (56) ist 2003 mit Mary-Louise Parker (60) zusammen, verknallt sich am Set von «Stage Beauty» aber in Claire Danes (45). Das Brisante: Seine damalige Freundin war zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger. Es folgten diverse Negativschlagzeilen. Alles nur für eine Beziehung, die zwei Jahre später wieder in die Brüche ging. Crudup ist heute mit Schauspiel-Kollegin Naomi Watts (56) zusammen, Danes seit 2009 mit dem Schauspieler Hugh Dancy (49) verheiratet.

Jude Law und Sadie Frost

Einer, für den Treue ein Fremdwort zu sein scheint, ist Jude Law (51). 2003 lernte er beim Dreh des Kult-Films «Alfie» Sienna Miller (42) kennen. Mit ihr betrog er seine damalige Ehefrau Sadie Frost (59). Ein Jahr später verlobten sich Law und Miller. Doch auch diese Liebe ging in die Brüche. Law ging seiner Verlobten ausgerechnet mit der Nanny seiner Kinder aus der Beziehung mit Frost fremd. Mittlerweile ist Law mit der Psychologin Phillipa Coan verheiratet – und hat sieben Kinder von vier verschiedenen Frauen.

Rachel Weisz und Daniel Craig

Als sich James-Bond-Star Daniel Craig (56) und Rachel Weisz (54) im Jahr 2010 beim Dreh von «Dream House» kennen und lieben lernen, sind beide eigentlich vergeben. Craig ist mit Filmproduzentin Satsuki Mitchell (45), Weisz mit Regisseur Darren Aronofsky (55) verheiratet. Doch die Anziehungskraft am Set ist zu gross. Craig und Weisz heiraten ein Jahr später – diese Ehe hält bis heute an. 2018 kam Töchterchen Ella zur Welt.

Kate Hudson und Owen Wilson

Hier ist vor allem der Film-Titel brisant, bei dem sich die beiden kennenlernten. «Ich, du und der andere» – passender gehts nicht. 2006 wird der Film gedreht, in dem Kate Hudson (45) und Owen Wilson (56) mitspielen. Hudson ist damals mit Rocker Chris Robinson (57) verheiratet, hat mit ihm auch einen gemeinsamen Sohn. Doch die beiden Schauspieler kommen sich trotzdem näher. Als Robinson vom Turteln seiner Frau erfuhr, folgte die Trennung. Das alles für ein Liebesspielchen zwischen Hudson und Wilson, das gerade mal ein Jahr hielt. Hudson heiratete 2010 den Muse-Frontman Matt Belamy (46), mit dem sie einen Sohn hat. Das Paar trennte sich 2014. Seit 2017 ist sie mit dem Musiker Danny Fujikawa liiert. Das Paar wurde 2018 Eltern einer Tochter. (fmü)