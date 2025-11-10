Herzerwärmende Worte in der Garderobe im Kursaal Bern. Sandra Studer erzählt im Blick über die Begegnung mit Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney am Prix Suisse.

1/7 Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney (l.) im Gespräch mit Sandra Studer am Prix Suisse 2025 im Kursaal Bern. Foto: Säny Blaser

Darum gehts Amal Clooney und Sandra Studer treffen sich beim Prix Suisse

Clooney spricht über ihre Arbeit als Menschenrechtsanwältin und emotionale Herausforderungen

400 Gäste aus Politik und Wirtschaft verfolgten das Gespräch am Samstagabend Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Oh, wir sehen aus wie Weihnachten», begrüsst Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (47) im roten Kleid die Schweizer ESC-Starmoderatorin Sandra Studer (56), ganz in Grün. «Ich konnte sie eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung in ihrer Garderobe treffen. Sie war sehr unkompliziert und herzlich», erzählt Sandra Studer im Blick von ihrer Begegnung am Prix Suisse am Wochenende im Berner Kursaal. Ein Moment voller Wärme, bevor der Glanz der Bühne einsetzte.

Auf der Bühne sprach Amal Clooney «auf sehr eindringliche und engagierte Weise von ihrer Arbeit. Dass sie neben ihrer juristischen Arbeit auch emotional an menschliche Abgründe geführt wird, wenn es um schreckliche Gewalt, Mord und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen geht. Ihr Kampf für Gerechtigkeit treibt sie an», schildert Sandra Studer.

0:13 Heimliche Stars des Abends: Moderationsduo wird für Song im ESC-Halbfinale gefeiert

Glanz und Relevanz

Rund 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft verfolgten am Samstagabend das Gespräch aufmerksam, sichtlich berührt von Clooneys Einsatz. Den Prix Suisse 2025 gewann Unternehmer und Innovator Willy Michel (78) für seine Vision und gesellschaftliche Verantwortung.

Klug und unaufgeregt

Sandra Studer wollte von Amal Clooney auch wissen, «wie sie das alles aushält und mental gesund bleibt». Die Antwort: «Dank ihrer Familie, ihren Kindern und Menschen, die sie unterstützen. Allen voran dank ihres Mannes, den sie im Gespräch immer mal wieder erwähnt hat», so Studer, die von der US-Amerikanerin zwei ihrer Bücher geschenkt bekam. «Jedes davon etwa drei Kilo schwer», erzählt sie lächelnd.

Und schwärmt: «Amal Clooney hat mich als kluge, unaufgeregte und besonnene Frau beeindruckt.» Sandra Studer selbst ist seit Montag bereits wieder auf dem Sprung. Sie reist ins Königreich Tonga im Südpazifik: «Da treffe ich meinen Mann Luka, um die Projekte seiner Familienstiftung und die unserer Hilfsorganisation zu besuchen. Seit 2018 war ich nicht mehr da und freue mich sehr.»

Amal Clooney und Sandra Studer sind zwei beeindruckende Frauen mit grossen Herzen und viel Engagement für Menschen in Not. Ein gemeinsamer Abend voller Glanz, Emotionen und Inspiration, der lange nachklingen wird.