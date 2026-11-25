Bald 1,5 Jahre ist es her, seit die Geissens in ihrer Villa in Saint-Tropez überfallen wurden. Kurz danach setzte bei Carmen Geiss ein Tinnitus ein, den sie bis heute nicht bekämpfen konnte. Nun bittet sie ihre 1,4 Millionen Follower um Hilfe.

Darum gehts Monate nach dem bewaffneten Überfall im Juni 2025 entwickelte Carmen Geiss beidseitigen Tinnitus

Osteopathie und Tabletten halfen ihr nicht dauerhaft, ein Zusammenhang zum Überfall ist unklar

Auf Instagram fragt sie nach Erfahrungen mit einem Gerät und anderen Tinnitus-Behandlungen

Saskia Schär Redaktorin People

Carmen Geiss (61) meldet sich mit «einem ernsten und sehr persönlichen Thema», gar einem kleinen «Hilferuf» bei ihrer Instagram-Community. «In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 wurden wir bewaffnet überfallen. Wir wurden bedroht, verletzt und bestohlen. Was in dieser Nacht passiert ist, hat uns als Familie tief erschüttert.» Einige Monate später habe bei ihr dann «ein anhaltendes Rauschen in beiden Ohren» begonnen – ein Tinnitus.

Ob dieser tatsächlich mit dem Überfall und der enormen Belastung zusammenhängt, wisse sie zwar nicht. Dafür aber, wie sehr sie das Geräusch im Alltag belaste. «Gerade wenn es um mich herum still wird, wünsche ich mir manchmal einfach nur, dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist.» Trotz verschiedener Versuche – «von osteopathischen Behandlungen bis hin zu Tabletten» – habe sie bisher nichts gefunden, was ihr dauerhaft geholfen hätte.

Online ist sie nun auf ein neues Produkt gestossen, das helfen soll. Ihr erster Gedanke sei gewesen, es sofort zu bestellen. «Wenn man so lange nach Hilfe sucht, klammert man sich schnell an jede neue Hoffnung. Aber ich möchte nicht wieder Geld ausgeben und am Ende mit demselben Rauschen dasitzen.» Daher wendet sie sich nun an ihre Follower und möchte von ihnen wissen, ob sie Erfahrungen mit dem Gerät gemacht haben. «Und wenn euch bei eurem Tinnitus eine Behandlung oder eine Anlaufstelle geholfen hat, würde ich auch das gerne wissen», so die Millionärin weiter.

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«Meine Ärztin sagt, das nimmst du mit ins Grab»

Zu dem Wunder-Gerät selbst erhält sie zwar keine Rückmeldung, dafür allerdings viel Mitgefühl und viele Erfahrungsberichte anderer Betroffener. Tipps von hochdosiertem Magnesium über Yoga und Meditation bis hin zu der Überprüfung einer möglichen Kieferfehlstellung erreichen Geiss in den Kommentaren. Andere sind eher pessimistisch, wie diesen Kommentaren zu entnehmen ist: «Hab alles versucht, Infusionen, Ginkgo-Präparate. Nichts hat geholfen. Meine Ärztin sagt, das nimmst du mit ins Grab», «Vergiss es, gegen Tinnitus hilft nix. Ich hab das seit 10 Jahren», «Hab ich auch. Mein HNO-Arzt sagte, damit muss ich leben und wurde nach 3 Minuten wieder weggeschickt» oder auch «Es hilft kein Produkt, am besten ganz schnell akzeptieren.»

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Ganz so schnell wie die letzten Kommentarschreibenden möchte die zweifache Mama ihrem Post nach aber noch nicht aufgeben. Sollte sie tatsächlich auf etwas stossen, das ihr Linderung verschafft, werden es ihre Fans bestimmt bald erfahren.