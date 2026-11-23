Carmen Geiss gibt auf Instagram Einblick in ihr Fotoalbum. Ein Foto, das sie und ihren Mann Robert in jungen Jahren zeigt, löst bei den Fans Begeisterung aus.

Darum gehts Carmen Geiss postet 40 Jahre altes Foto mit Robert Geiss

Die Fans sind begeistert vom damaligen Aussehen der beiden

Carmen Geiss schwärmt von der damaligen Zeit

Sophie Ofer Redaktorin People

Aus den rund 40 Jahre alten Aufnahmen strömt pure Nostalgie. Darauf zu sehen sind Carmen (61) und Robert Geiss (62) mit Anfang 20, blutjung und frisch verliebt. «Verdammt lang her!», schreibt Carmen Geiss zu den drei Bildern, die sie mit ihren Followern teilt.

«Ich hab mal wieder in unserer Fotokiste gewühlt», erklärt Geiss daraufhin. «Meine Güte, ich war 19 oder 20 und Robert wie immer anderthalb Jahre älter.» Die Bilder zeigen die beiden mit einem dunkelbraunen Porsche an einem Hafen. Beide trugen die Haare lang, voluminös und im typischen 80er-Jahre-Stil geschnitten. Carmen Geiss trägt ein kurzes Glitzerkleid mit breitem Gürtel, Robert ein wallendes weisses Hemd und braune Lederhosen und auf einem anderen Bild ein blaues T-Shirt.

«Wir wollten auf eigenen Beinen stehen»

Die heute 61-jährige Carmen Geiss schwelgt in Erinnerungen an die Zeit, in der man keine Smartphones hatte und in den Ferien «Münzen sammeln» musste, «damit man den Eltern vom Münztelefon aus sagen konnte, dass man gut angekommen ist». Ob früher wirklich alles besser war, wisse sie nicht. «Aber ich bin wirklich froh, dass wir diese Zeit erlebt haben.»

Sie und ihr Mann hätten «tausend Ideen» gehabt, wollten sich damals ein schönes Leben aufbauen und auf eigenen Beinen stehen. «Und das hat auch ganz gut geklappt», resümiert die heutige Multimillionärin mit einem Augenzwinkern.

«Ihr beide seid wirklich ein Traumpaar!»

Geiss' Fans sind von den Bildern hellauf begeistert. Sie selbst erinnern sich mit viel Nostalgie an die Jahre damals. «Coole Zeit wars, die Achtziger!», stimmt eine Userin zu. «Die Zeit ohne Handys hatte ihren ganz eigenen Zauber», findet eine weitere. «Ich sage oft, wir haben die beste Zeit erwischt. Das kann uns keiner nehmen», pflichtet eine Userin bei, die ebenfalls in den 80er-Jahren jung war.

Besonders sorgt ausserdem Robert Geiss' damaliger Look für Aufsehen. «Wow, er war ja auch richtig heiss!», schreibt eine Userin in den Kommentaren. «Ihr beide seid wirklich ein Traumpaar!» Wieder eine andere scherzt: «Robert lächelt ja auf einem Foto, ich fass es nicht!» Einige ziehen auch den optischen Vergleich zu Dieter Bohlen während seiner «Modern Talking»-Jahre.