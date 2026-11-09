Carmen Geiss reist durch Japan – und schlüpft in Kyoto in einen traditionellen Kimono. Ihr Spott über die eigene Silhouette sorgt bei den Fans für mächtig Ärger.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ist TV-Millionärin Carmen Geiss (61) bei ihrer Japan-Reise ins modische Fettnäpfchen getreten? Bei einem Stopp in Kyoto probierte sie den traditionellen Kimono an – und nutzt die Gelegenheit gleich für einen Werbepost der Modemarke Roberto Geissini, die sie gemeinsam mit ihrem Ehegatten Robert Geiss (62) führt. Statt Begeisterung hagelte es auf Instagram heftigen Gegenwind.

Im Video zeigte sich die 61-Jährige wenig angetan von der Optik des Kimonos: «Hier habe ich weder Brüste noch Taille noch Hintern.» Auch in der Bildunterschrift holte der Reality-Star zu einem kuriosen Vergleich aus: «Sumo-Kampf im Kimono! Ich fühl mich wie ein gross verpacktes Weihnachtsgeschenk, keine Brüste, keine Kurven mit Airbag hinten.» Zum Abschluss rührt sie noch die Werbetrommel für den Onlineshop der Familie: «Da ist mir meine Roberto-Geissini-Kollektion lieber.»

«Ohne Worte»

Bei vielen Nutzern kam der Mix aus Eigenwerbung und Kultur-Kritik überhaupt nicht gut an. «Dumme Werbung für die eigene Kollektion. Die Frau hat keine Ahnung von Kultur», empört sich ein User. Ein anderer Follower spottet: «Sumo im Kimono. Wer kennt es nicht?» In weiteren Kommentaren hiess es fassungslos «Kimono und Sumo? Was für ein Vergleich» sowie «Jetzt hat sie wirklich den Bock abgeschossen. Ohne Worte.»

Einige Nutzer bemühten sich um Aufklärung und erklärten den Sinn hinter dem japanischen Traditionsgewand: Die zylinderförmige Silhouette ist kein Zufall, sondern ausdrücklich beabsichtigt. Taille und Brust sollen beim Anlegen optisch ausgeglichen werden, um eine gerade, ebenmässige Linie zu formen.

Ganz ohne Zuspruch blieb die Millionärsgattin aber nicht. Manche User verteidigten Carmen Geiss und schrieben, dass sie eine gute Figur mache. Zudem betonten wohlwollende Kommentatoren, dass das Kleidungsstück schlicht anders geschnitten sei als westliche Mode, und lobten: «Das steht dir aber sehr gut.»