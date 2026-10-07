50 Jahre Leben, drei Jahrzehnte hinter den Plattentellern, drei Street-Parade-Hymnen und Auftritte vor Zehntausenden Menschen: DJ Tatana hat die Schweizer Dance-Szene geprägt wie kaum eine andere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft DJ Tatana feiert ihren 50. Geburtstag

Die Techno-Queen spielte schon vor 50'000 Menschen

Tatana hat drei offizielle Street-Parade-Hymnen geschrieben

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Am 7. Oktober feiert die zweifache Mutter ein halbes Jahrhundert. Ans Aufhören denkt die «Queen of Trance» noch lange nicht. Ihr Platz? «Am DJ-Pult – dort gehöre ich hin.» Vinyl oder Streaming? «Vinyl. Damit habe ich angefangen, und dieses besondere Gefühl beim Auflegen lässt sich durch nichts ersetzen.»

Musikalisch weiss DJ Tatana, was sie will. Techno statt House, dazu ihr eigener Sound: «Als Künstlerin möchte ich meine eigene musikalische Handschrift zeigen.» Mit dieser hat die 50-jährige Dance-Geschichte geschrieben. Tatana Sterba, wie die DJ bürgerlich heisst, hat 1999, 2004 und 2005 gleich drei offizielle Street-Parade-Hymnen geschrieben.

Unbeschreibliches Gefühl

Sie weiss, wie sich grosse Bühnen anfühlen: In Polen spielte sie vor 50'000 Menschen, in Peru vor 13'000. Besonders in Erinnerung ist ihr der Auftritt im polnischen Amphitheater. «Als das gesamte Publikum meine Songs mitsang, bekam ich Gänsehaut. Diesen Augenblick werde ich nie vergessen.»

Für eine gute Nacht braucht es nicht zwingend eine Menschenmasse. «Dann lieber 100 Menschen, die komplett ausflippen.» Wobei sie aus 30 Jahren Erfahrung weiss: Auch 10'000 Menschen können gemeinsam völlig eskalieren. «Dieses Gefühl ist unbeschreiblich.»

Beim Auflegen geht es ihr nicht darum, möglichst viele Hits abzuspulen. «Die Kunst des Auflegens liegt für mich darin, die Tracks so miteinander zu verbinden, dass daraus eine einzigartige Reise entsteht.» Deshalb ist ihr ein perfekter Übergang wichtiger als der legendäre Einzeltrack.

Es darf etwas prickeln

Privat ist die zweifache Mutter erstaunlich bodenständig. Kaviar oder Bratwurst? «Bratwurst. Einfach und unkompliziert – das passt zu mir.» Austern lässt sie links liegen: «Pommes!» Beim Schnitzel schwört sie auf ihre Mutter: «Am liebsten schön knusprig, meine Mam macht die besten.» Dazu darf es Champagner sein. «Manchmal darf es durchaus etwas prickeln.»

DJ Tatana beschreibt sich als «eher laut» und «eher ungeduldig». Wenn sie eine Idee hat, soll es am liebsten sofort losgehen. Gleichzeitig ist sie Perfektionistin: «Wenn ich etwas mache, möchte ich es richtig machen – besonders bei meiner Musik und meinen Auftritten.»

Und dann die Liebe. Geld oder Gefühle? «Ganz klar die Liebe. Sie ist durch nichts zu ersetzen.» Zurzeit geniesst sie ihre Freiheit. An die Liebe auf den ersten Blick glaubt sie trotzdem: «Ja, absolut. Manchmal spürt man sofort, dass etwas Besonderes zwischen zwei Menschen entsteht.»

Von einem Fan geehrt

Ruhm oder Privatsphäre? «Privatsphäre.» Die Bühne gehört zu ihrem Leben, ihr persönlicher Rückzugsort ist ihr aber wichtig. Und Applaus oder Geld? Hier wird die DJ-Ikone pragmatisch: «Applaus ist wunderschön und berührt mich jedes Mal. Aber wenn ich mich entscheiden muss, sage ich ehrlich: Geld – denn auch künstlerische Arbeit muss fair honoriert werden.»

Ihrem jüngeren Ich würde sie heute sagen: «Ich bin stolz auf dich. Bleib mutig, glaube an dich und gehe deinen eigenen Weg – auch wenn er manchmal nicht einfach ist.»

Und dann gibt es noch Carmen, einen Fan mit besonders dauerhafter Verehrung: Sie liess sich Tatana auf den Oberarm tätowieren. «Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde.»